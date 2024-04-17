https://ria.ru/20240417/kurenkov-1940612125.html
Пик паводка прошел Орск и Оренбург
Пик паводка прошел Орск и Оренбург - РИА Новости, 17.04.2024
Пик паводка прошел Орск и Оренбург
Волна паводка прошла Орск и Оренбург, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:34
2024-04-17T16:34
2024-04-17T17:11
наводнения в россии — 2024
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оренбург
орск
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Волна паводка прошла Орск и Оренбург, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина."В Оренбургской области с определенной долей уверенности можно говорить, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург", - сказал он.Куренков добавил, что уровень воды в этих городах хоть и находится выше опасных отметок, но снижается.Кроме того, по словам министра, на сегодняшний день на территории Оренбургской области в 76 населенных пунктах и 45 СНТ остаются затопленными более 15 тысяч жилых домов, почти 23 тысячи приусадебных участков и 26 низководных мостов. В 35 пунктах временного размещения населения находится 1031 человек, в том числе 203 ребенка.
https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html
https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбург, орск, происшествия, александр куренков (мчс), владимир путин, россия, прорыв дамбы в орске
Наводнения в России — 2024, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Оренбург, Орск, Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, Россия, Прорыв дамбы в Орске
Пик паводка прошел Орск и Оренбург
Глава МЧС Куренков: пик паводка прошел Орск и Оренбург