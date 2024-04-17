https://ria.ru/20240417/kurenkov-1940612125.html

Пик паводка прошел Орск и Оренбург

Пик паводка прошел Орск и Оренбург - РИА Новости, 17.04.2024

Пик паводка прошел Орск и Оренбург

Волна паводка прошла Орск и Оренбург, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:34

2024-04-17T16:34

2024-04-17T17:11

наводнения в россии — 2024

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

оренбург

орск

происшествия

александр куренков (мчс)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Волна паводка прошла Орск и Оренбург, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина."В Оренбургской области с определенной долей уверенности можно говорить, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург", - сказал он.Куренков добавил, что уровень воды в этих городах хоть и находится выше опасных отметок, но снижается.Кроме того, по словам министра, на сегодняшний день на территории Оренбургской области в 76 населенных пунктах и 45 СНТ остаются затопленными более 15 тысяч жилых домов, почти 23 тысячи приусадебных участков и 26 низководных мостов. В 35 пунктах временного размещения населения находится 1031 человек, в том числе 203 ребенка.

https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html

оренбург

орск

россия

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Дарья Буймова

наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбург, орск, происшествия, александр куренков (мчс), владимир путин, россия, прорыв дамбы в орске