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Пик паводка прошел Орск и Оренбург - РИА Новости, 17.04.2024
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16:34 17.04.2024 (обновлено: 17:11 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/kurenkov-1940612125.html
Пик паводка прошел Орск и Оренбург
Пик паводка прошел Орск и Оренбург - РИА Новости, 17.04.2024
Пик паводка прошел Орск и Оренбург
Волна паводка прошла Орск и Оренбург, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:34
2024-04-17T17:11
наводнения в россии — 2024
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оренбург
орск
происшествия
александр куренков (мчс)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Волна паводка прошла Орск и Оренбург, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина."В Оренбургской области с определенной долей уверенности можно говорить, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург", - сказал он.Куренков добавил, что уровень воды в этих городах хоть и находится выше опасных отметок, но снижается.Кроме того, по словам министра, на сегодняшний день на территории Оренбургской области в 76 населенных пунктах и 45 СНТ остаются затопленными более 15 тысяч жилых домов, почти 23 тысячи приусадебных участков и 26 низководных мостов. В 35 пунктах временного размещения населения находится 1031 человек, в том числе 203 ребенка.
https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html
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оренбург
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наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбург, орск, происшествия, александр куренков (мчс), владимир путин, россия, прорыв дамбы в орске
Наводнения в России — 2024, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Оренбург, Орск, Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, Россия, Прорыв дамбы в Орске
Пик паводка прошел Орск и Оренбург

Глава МЧС Куренков: пик паводка прошел Орск и Оренбург

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге
Паводок в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Волна паводка прошла Орск и Оренбург, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Оренбургской области с определенной долей уверенности можно говорить, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург", - сказал он.
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Куренков добавил, что уровень воды в этих городах хоть и находится выше опасных отметок, но снижается.
Кроме того, по словам министра, на сегодняшний день на территории Оренбургской области в 76 населенных пунктах и 45 СНТ остаются затопленными более 15 тысяч жилых домов, почти 23 тысячи приусадебных участков и 26 низководных мостов. В 35 пунктах временного размещения населения находится 1031 человек, в том числе 203 ребенка.
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Наводнения в России — 2024МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОренбургОрскПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)Владимир ПутинРоссияПрорыв дамбы в Орске
 
 
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