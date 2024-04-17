https://ria.ru/20240417/krym-1940595257.html

В Госдуме назвали попытки ВСУ атаковать Крым частью западного сценария

В Госдуме назвали попытки ВСУ атаковать Крым частью западного сценария - РИА Новости, 17.04.2024

В Госдуме назвали попытки ВСУ атаковать Крым частью западного сценария

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что предпринимаемые попытки украинских войск атаковать Крым являются РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:35

2024-04-17T15:35

2024-04-17T15:35

в мире

черное море

михаил шеремет

вооруженные силы украины

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что предпринимаемые попытки украинских войск атаковать Крым являются частью разработанного западного сценария. "Уверен, что попытки украинских боевиков атаковать Крым беспилотниками и ракетами являются частью разработанного и переданного Киеву западного сценария. Тем более, что страны НАТО помогают украинским войскам с воздушной разведкой и наведением ударов", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, как только в Черном море появляется западный разведывательный беспилотник, спустя время ВСУ атакуют полуостров беспилотниками или ракетами, в том числе западного образца. "Все это говорит о прямом вмешательстве Запада в украинский конфликт", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240314/krym-1932843442.html

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черное море

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Дарья Буймова

в мире, черное море, михаил шеремет, вооруженные силы украины, госдума рф