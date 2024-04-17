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В Госдуме назвали попытки ВСУ атаковать Крым частью западного сценария - РИА Новости, 17.04.2024
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15:35 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/krym-1940595257.html
В Госдуме назвали попытки ВСУ атаковать Крым частью западного сценария
В Госдуме назвали попытки ВСУ атаковать Крым частью западного сценария - РИА Новости, 17.04.2024
В Госдуме назвали попытки ВСУ атаковать Крым частью западного сценария
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что предпринимаемые попытки украинских войск атаковать Крым являются РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:35
2024-04-17T15:35
в мире
черное море
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что предпринимаемые попытки украинских войск атаковать Крым являются частью разработанного западного сценария. "Уверен, что попытки украинских боевиков атаковать Крым беспилотниками и ракетами являются частью разработанного и переданного Киеву западного сценария. Тем более, что страны НАТО помогают украинским войскам с воздушной разведкой и наведением ударов", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, как только в Черном море появляется западный разведывательный беспилотник, спустя время ВСУ атакуют полуостров беспилотниками или ракетами, в том числе западного образца. "Все это говорит о прямом вмешательстве Запада в украинский конфликт", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240314/krym-1932843442.html
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в мире, черное море, михаил шеремет, вооруженные силы украины, госдума рф
В мире, Черное море, Михаил Шеремет, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме назвали попытки ВСУ атаковать Крым частью западного сценария

Депутат Шеремет назвал попытки ВСУ атаковать Крым частью западного сценария

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что предпринимаемые попытки украинских войск атаковать Крым являются частью разработанного западного сценария.
"Уверен, что попытки украинских боевиков атаковать Крым беспилотниками и ракетами являются частью разработанного и переданного Киеву западного сценария. Тем более, что страны НАТО помогают украинским войскам с воздушной разведкой и наведением ударов", - сказал Шеремет РИА Новости.
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По его словам, как только в Черном море появляется западный разведывательный беспилотник, спустя время ВСУ атакуют полуостров беспилотниками или ракетами, в том числе западного образца.
"Все это говорит о прямом вмешательстве Запада в украинский конфликт", - подчеркнул депутат.
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В миреЧерное мореМихаил ШереметВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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