https://ria.ru/20240417/krym-1940502097.html

В Крыму временно перекрыли участок автодороги Джанкой–Феодосия

В Крыму временно перекрыли участок автодороги Джанкой–Феодосия - РИА Новости, 17.04.2024

В Крыму временно перекрыли участок автодороги Джанкой–Феодосия

Участок автомобильной дороги Джанкой–Феодосия рядом с Джанкоем временно перекрыт для движения, организован объезд, сообщил министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T07:55

2024-04-17T07:55

2024-04-17T08:49

джанкой

республика крым

происшествия

россия

херсонская область

феодосия

николай лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Участок автомобильной дороги Джанкой–Феодосия рядом с Джанкоем временно перекрыт для движения, организован объезд, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко."Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района" , - сообщил ЛукашенкоОбъезд данного участка возможен через автомобильную дорогу от а/д Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях, сообщил он.Схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщений временно изменена, сообщил министр.В ближайшее время будет опубликована временная схема объезда. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, добавил он.

https://ria.ru/20240303/tavrida-1930820586.html

https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html

джанкой

республика крым

россия

херсонская область

феодосия

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джанкой, республика крым, происшествия, россия, херсонская область , феодосия, николай лукашенко