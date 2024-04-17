Рейтинг@Mail.ru
В Крыму временно перекрыли участок автодороги Джанкой–Феодосия - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 17.04.2024 (обновлено: 08:49 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/krym-1940502097.html
В Крыму временно перекрыли участок автодороги Джанкой–Феодосия
В Крыму временно перекрыли участок автодороги Джанкой–Феодосия - РИА Новости, 17.04.2024
В Крыму временно перекрыли участок автодороги Джанкой–Феодосия
Участок автомобильной дороги Джанкой–Феодосия рядом с Джанкоем временно перекрыт для движения, организован объезд, сообщил министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T07:55
2024-04-17T08:49
джанкой
республика крым
происшествия
россия
херсонская область
феодосия
николай лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104811/42/1048114283_0:96:1600:996_1920x0_80_0_0_c772e1b3a234b7aa575788996d35aa53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Участок автомобильной дороги Джанкой–Феодосия рядом с Джанкоем временно перекрыт для движения, организован объезд, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко."Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района" , - сообщил ЛукашенкоОбъезд данного участка возможен через автомобильную дорогу от а/д Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях, сообщил он.Схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщений временно изменена, сообщил министр.В ближайшее время будет опубликована временная схема объезда. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, добавил он.
https://ria.ru/20240303/tavrida-1930820586.html
https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html
джанкой
республика крым
россия
херсонская область
феодосия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104811/42/1048114283_180:0:1600:1065_1920x0_80_0_0_574087fdd08749197ec87cdf4508fd76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джанкой, республика крым, происшествия, россия, херсонская область , феодосия, николай лукашенко
Джанкой, Республика Крым, Происшествия, Россия, Херсонская область , Феодосия, Николай Лукашенко
В Крыму временно перекрыли участок автодороги Джанкой–Феодосия

Минтранс Крыма: участок дороги Джанкой–Феодосия перекрыли, организован объезд

CC BY-SA 2.0 / Francisco Rioseco / FeodosiyaВид на город Феодосия
Вид на город Феодосия - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Francisco Rioseco / Feodosiya
Вид на город Феодосия. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Участок автомобильной дороги Джанкой–Феодосия рядом с Джанкоем временно перекрыт для движения, организован объезд, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района" , - сообщил Лукашенко
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
На участке трассы "Таврида" запустили реверсивное движение
3 марта, 12:39
Объезд данного участка возможен через автомобильную дорогу от а/д Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях, сообщил он.
Схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщений временно изменена, сообщил министр.
В ближайшее время будет опубликована временная схема объезда. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, добавил он.
Девушка в бассейне на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Отдых в Крыму: курорты, достопримечательности, цены на лето-2024
15 апреля, 06:00
 
ДжанкойРеспублика КрымПроисшествияРоссияХерсонская областьФеодосияНиколай Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала