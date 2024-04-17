Рейтинг@Mail.ru
Генерал раскрыл, что Россия приготовила под Часовым Яром: "24 часа в сутки" - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 17.04.2024 (обновлено: 14:56 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/krivonos-1940585366.html
Генерал раскрыл, что Россия приготовила под Часовым Яром: "24 часа в сутки"
Генерал раскрыл, что Россия приготовила под Часовым Яром: "24 часа в сутки" - РИА Новости, 17.04.2024
Генерал раскрыл, что Россия приготовила под Часовым Яром: "24 часа в сутки"
Российская армия в районе Часова Яра эффективно использует артиллерию, против которой ВСУ оказались бессильны, заявил отставной украинский генерал Сергей... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:48
2024-04-17T14:56
в мире
донецкая народная республика
артемовск
авдеевка
сергей кривонос
денис пушилин
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:58:800:508_1920x0_80_0_0_94e00e490f1d8991d213694214e0add1.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российская армия в районе Часова Яра эффективно использует артиллерию, против которой ВСУ оказались бессильны, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Русские активно используют и авиацию, и беспилотные летательные аппараты, их артиллерия работает практически 24 часа в сутки. Ситуация очень тяжелая", — отметил он.По словам Кривоноса, украинские военные, прошедшие Артемовск и Авдеевку, утверждают, что бои под Часовым Яром намного ожесточеннее. Он также подчеркнул, что ситуация для ВСУ вокруг города катастрофическая. Кроме того, добавил он, солдаты жалуются на нехватку людей и оружия.В среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Часова Яра. По его словам, называть сроки освобождения Часова Яра пока рано, но оно приближается.На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.
https://ria.ru/20240417/makgregor-1940539666.html
https://ria.ru/20240417/vagenknekht-1940520951.html
донецкая народная республика
артемовск
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_66669165b89b5ee369df9cb7ac3ab4ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, артемовск, авдеевка, сергей кривонос, денис пушилин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
В мире, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Авдеевка, Сергей Кривонос, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Генерал раскрыл, что Россия приготовила под Часовым Яром: "24 часа в сутки"

Генерал Кривонос: артиллерия ВС РФ работает круглые сутки в районе Часова Яра

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Сергей Кривонос
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Сергей Кривонос. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр РИА Новости. Российская армия в районе Часова Яра эффективно использует артиллерию, против которой ВСУ оказались бессильны, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Русские активно используют и авиацию, и беспилотные летательные аппараты, их артиллерия работает практически 24 часа в сутки. Ситуация очень тяжелая", — отметил он.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
"Происходит массово": Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Вчера, 11:44
По словам Кривоноса, украинские военные, прошедшие Артемовск и Авдеевку, утверждают, что бои под Часовым Яром намного ожесточеннее. Он также подчеркнул, что ситуация для ВСУ вокруг города катастрофическая. Кроме того, добавил он, солдаты жалуются на нехватку людей и оружия.
В среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Часова Яра. По его словам, называть сроки освобождения Часова Яра пока рано, но оно приближается.
На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
"Будет хуже": в Германии сделали Украине неожиданное предложение
Вчера, 10:20
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаАртемовскАвдеевкаСергей КривоносДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала