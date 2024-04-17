https://ria.ru/20240417/krivonos-1940585366.html

Генерал раскрыл, что Россия приготовила под Часовым Яром: "24 часа в сутки"

Генерал раскрыл, что Россия приготовила под Часовым Яром: "24 часа в сутки" - РИА Новости, 17.04.2024

Генерал раскрыл, что Россия приготовила под Часовым Яром: "24 часа в сутки"

Российская армия в районе Часова Яра эффективно использует артиллерию, против которой ВСУ оказались бессильны, заявил отставной украинский генерал Сергей... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:48

2024-04-17T14:48

2024-04-17T14:56

в мире

донецкая народная республика

артемовск

авдеевка

сергей кривонос

денис пушилин

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российская армия в районе Часова Яра эффективно использует артиллерию, против которой ВСУ оказались бессильны, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Русские активно используют и авиацию, и беспилотные летательные аппараты, их артиллерия работает практически 24 часа в сутки. Ситуация очень тяжелая", — отметил он.По словам Кривоноса, украинские военные, прошедшие Артемовск и Авдеевку, утверждают, что бои под Часовым Яром намного ожесточеннее. Он также подчеркнул, что ситуация для ВСУ вокруг города катастрофическая. Кроме того, добавил он, солдаты жалуются на нехватку людей и оружия.В среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Часова Яра. По его словам, называть сроки освобождения Часова Яра пока рано, но оно приближается.На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.

https://ria.ru/20240417/makgregor-1940539666.html

https://ria.ru/20240417/vagenknekht-1940520951.html

донецкая народная республика

артемовск

авдеевка

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в мире, донецкая народная республика, артемовск, авдеевка, сергей кривонос, денис пушилин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии