https://ria.ru/20240417/kredit-1940529440.html

"Эксперт РА" ожидает темп роста портфеля кредитов МСБ на уровне 20%

"Эксперт РА" ожидает темп роста портфеля кредитов МСБ на уровне 20% - РИА Новости, 17.04.2024

"Эксперт РА" ожидает темп роста портфеля кредитов МСБ на уровне 20%

Портфель кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в России по итогам 2024 года вырастет на 20%, до почти 15 триллионов рублей, следует из обзора рейтингового... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:12

2024-04-17T11:12

2024-04-17T11:12

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Портфель кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в России по итогам 2024 года вырастет на 20%, до почти 15 триллионов рублей, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА". "Эксперт РА" ожидает, что в текущем году темпы роста кредитования малого и среднего бизнеса замедлятся, но по-прежнему останутся на высоком уровне - плюс 20% к портфелю МСБ за 2024 год", - говорится в обзоре. В соответствии с графиком, который предоставляет "Эксперт РА", в 2024 году кредитный портфель МСБ достигнет 14,9 триллиона рублей. Главным ограничивающим фактором, как отмечается, будет вероятное уменьшение объемов поддержки сектора со стороны государства, однако на фоне незавершившейся трансформации экономики спрос на кредиты как от новых, так и от действующих субъектов МСБ будет только увеличиваться. "На качество портфеля кредитов МСБ окажут влияние динамика роста объемов реструктурируемой задолженности и уровень допустимых кредитных рисков со стороны банков при выдаче новых продуктов", - указывает агентство. При этом в исследовании, которое основано на официальной статистике ЦБ РФ и результатах анкетирования 40 банков, отмечается, что мнения банков-участников касательно динамики объема портфеля и доли просроченной задолженности в 2024 году разделились. "С одной стороны, около 35% ожидают прирост объема задолженности по кредитам МСБ на 10–20% и прогнозируют несущественные колебания показателя уровня просроченной задолженности в пределах 1 процентного пункта. С другой стороны, около половины анкетируемых предполагает изменение объемов портфеля в пределах 10% и рост доли просроченной задолженности на 1–3 процентных пункта", - говорится в документе. Что касается доли просроченной задолженности в кредитах МСБ, то, по оценкам "Эксперт РА", она останется выше доли просроченной задолженности крупного бизнеса - 7% против 4,5%. Агентство в обзоре обращает внимание, что в 2023 году темп прироста объема выдач кредитов МСБ и крупному бизнесу составил 40% и 7% соответственно, а доля МСБ в общей сумме кредитов, полученных юрлицами, по данным Банка России, увеличилась на 4 процентных пункта, до 21%. По итогам 2023 года кредитный портфель МСБ вырос на 29% и достиг рекордных 12,4 триллиона рублей, однако, как отмечается, "потенциал остается высоким ввиду низкого уровня проникновения кредитования в сегмент МСБ". Выдачи кредитов субъектам МСБ в прошлом году составили рекордные 15,9 триллиона рублей. Отмечается, что с июня 2023 года на фоне ожиданий по росту ключевой ставки доля кредитов МСБ на срок более одного года превысила 50% и к концу 2023 года достигла пикового за последние пять лет значения в 64%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, эксперт ра, центральный банк рф (цб рф)