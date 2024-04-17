https://ria.ru/20240417/kosmos-1940631819.html
Первый старт ракеты "Ангара-А5В" может пройти в 2030 году
Первый старт ракеты "Ангара-А5В" может пройти в 2030 году - РИА Новости, 17.04.2024
Первый старт ракеты "Ангара-А5В" может пройти в 2030 году
Первый старт ракеты "Ангара-А5В" тяжёлого класса с водородной третью ступенью может пройти на космодроме Восточный в 2030 году при наличии финансирования,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:44
2024-04-17T17:44
2024-04-17T17:44
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Первый старт ракеты "Ангара-А5В" тяжёлого класса с водородной третью ступенью может пройти на космодроме Восточный в 2030 году при наличии финансирования, сообщил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "При условии продолжения финансирования работ в достаточном объёме лётные испытания этой ракеты-носителя планируются в 2030 году", - сказал Борисов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Он напомнил, что такая ракета сможет обеспечивать выведение на низкую околоземную орбиту полезных нагрузок массой до 38 тонн. Водородная "Ангара" будет предназначена для отправки автоматических межпланетных станций и аппаратов для исследования планет Солнечной системы и дальнего космоса.
https://ria.ru/20240417/raketa-1940514120.html
https://ria.ru/20240304/angara-1930905751.html
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РИА Новости
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Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Роскосмос
Первый старт ракеты "Ангара-А5В" может пройти в 2030 году
Борисов: старт "Ангары-А5В" может пройти в 2030 году при наличии финансирования