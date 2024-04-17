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Первый старт ракеты "Ангара-А5В" может пройти в 2030 году - РИА Новости, 17.04.2024
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Наука
 
17:44 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/kosmos-1940631819.html
Первый старт ракеты "Ангара-А5В" может пройти в 2030 году
Первый старт ракеты "Ангара-А5В" может пройти в 2030 году - РИА Новости, 17.04.2024
Первый старт ракеты "Ангара-А5В" может пройти в 2030 году
Первый старт ракеты "Ангара-А5В" тяжёлого класса с водородной третью ступенью может пройти на космодроме Восточный в 2030 году при наличии финансирования,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:44
2024-04-17T17:44
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Первый старт ракеты "Ангара-А5В" тяжёлого класса с водородной третью ступенью может пройти на космодроме Восточный в 2030 году при наличии финансирования, сообщил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "При условии продолжения финансирования работ в достаточном объёме лётные испытания этой ракеты-носителя планируются в 2030 году", - сказал Борисов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Он напомнил, что такая ракета сможет обеспечивать выведение на низкую околоземную орбиту полезных нагрузок массой до 38 тонн. Водородная "Ангара" будет предназначена для отправки автоматических межпланетных станций и аппаратов для исследования планет Солнечной системы и дальнего космоса.
https://ria.ru/20240417/raketa-1940514120.html
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Первый старт ракеты "Ангара-А5В" может пройти в 2030 году

Борисов: старт "Ангары-А5В" может пройти в 2030 году при наличии финансирования

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Роскосмос" на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Стенд госкорпорации Роскосмос на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стенд госкорпорации "Роскосмос" на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Первый старт ракеты "Ангара-А5В" тяжёлого класса с водородной третью ступенью может пройти на космодроме Восточный в 2030 году при наличии финансирования, сообщил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"При условии продолжения финансирования работ в достаточном объёме лётные испытания этой ракеты-носителя планируются в 2030 году", - сказал Борисов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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Вчера, 09:36
Он напомнил, что такая ракета сможет обеспечивать выведение на низкую околоземную орбиту полезных нагрузок массой до 38 тонн.
Водородная "Ангара" будет предназначена для отправки автоматических межпланетных станций и аппаратов для исследования планет Солнечной системы и дальнего космоса.
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