https://ria.ru/20240417/konashenok-1940603046.html

Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов

Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов - РИА Новости, 17.04.2024

Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов

Автора скандальных постов о теракте в "Крокус Сити Холле" Николай Конашенка* внесли в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:58

2024-04-17T15:58

2024-04-17T16:40

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

санкт-петербург

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Автора скандальных постов о теракте в "Крокус Сити Холле" Николай Конашенка* внесли в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные). <...> Конашенок Николай Владимирович*, 17.07.1982 года рождения, город Ленинград", — говорится в тексте.Также в список внесли 26-летнего гражданина Таджикистана Баходура Зухурова*, обвиняемого в оправдании терроризма после его комментариев про теракт в "Крокусе".Конашенка задержали вечером 25 марта в аэропорту Пулково. В полиции тогда объявили, что речь идет о 41-летнем местном жителе, в высказываниях которого, предположительно, есть "признаки экстремизма". По данным силовиков, петербуржец собирался уехать из России.Его жена Роксана Шатуновская, руководившая проектом "Новая Голландия", сообщила, что уволилась с работы из-за высказываний мужа, которые осуждает.После задержания Конашенку дали 14 суток ареста за мелкое хулиганство. Как уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, административное наказание назначили за то, что он на улице Мытнинская вел себя неадекватно, размахивал руками и матерился. Пресс-служба регионального главка МВД распространила видео, на котором петербуржец просит прощения и заявляет, что не поддерживает терроризм.СК 27 марта предъявил Конашенку обвинения в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Суд арестовал его до 25 мая.* Внесены в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

https://ria.ru/20240330/geroi-1936748039.html

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

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санкт-петербург

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, санкт-петербург, крокус сити холл, московская область (подмосковье), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)