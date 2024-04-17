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Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов - РИА Новости, 17.04.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:58 17.04.2024 (обновлено: 16:40 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/konashenok-1940603046.html
Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов
Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов - РИА Новости, 17.04.2024
Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов
Автора скандальных постов о теракте в "Крокус Сити Холле" Николай Конашенка* внесли в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:58
2024-04-17T16:40
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
санкт-петербург
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Автора скандальных постов о теракте в "Крокус Сити Холле" Николай Конашенка* внесли в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. &quot;Перечень террористов и экстремистов (включенные). &lt;...&gt; Конашенок Николай Владимирович*, 17.07.1982 года рождения, город Ленинград&quot;, — говорится в тексте.Также в список внесли 26-летнего гражданина Таджикистана Баходура Зухурова*, обвиняемого в оправдании терроризма после его комментариев про теракт в "Крокусе".Конашенка задержали вечером 25 марта в аэропорту Пулково. В полиции тогда объявили, что речь идет о 41-летнем местном жителе, в высказываниях которого, предположительно, есть "признаки экстремизма". По данным силовиков, петербуржец собирался уехать из России.Его жена Роксана Шатуновская, руководившая проектом "Новая Голландия", сообщила, что уволилась с работы из-за высказываний мужа, которые осуждает.После задержания Конашенку дали 14 суток ареста за мелкое хулиганство. Как уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, административное наказание назначили за то, что он на улице Мытнинская вел себя неадекватно, размахивал руками и матерился. Пресс-служба регионального главка МВД распространила видео, на котором петербуржец просит прощения и заявляет, что не поддерживает терроризм.СК 27 марта предъявил Конашенку обвинения в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Суд арестовал его до 25 мая.* Внесены в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, крокус сити холл, московская область (подмосковье), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов

Автора скандальных постов о "Крокусе" Конашенка внесли в список террористов

© РИА НовостиНиколай Конашенок в суде
Николай Конашенок в суде
© РИА Новости
Николай Конашенок в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Автора скандальных постов о теракте в "Крокус Сити Холле" Николай Конашенка* внесли в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«

"Перечень террористов и экстремистов (включенные). <...> Конашенок Николай Владимирович*, 17.07.1982 года рождения, город Ленинград", — говорится в тексте.

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Также в список внесли 26-летнего гражданина Таджикистана Баходура Зухурова*, обвиняемого в оправдании терроризма после его комментариев про теракт в "Крокусе".

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Конашенка задержали вечером 25 марта в аэропорту Пулково. В полиции тогда объявили, что речь идет о 41-летнем местном жителе, в высказываниях которого, предположительно, есть "признаки экстремизма". По данным силовиков, петербуржец собирался уехать из России.
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Его жена Роксана Шатуновская, руководившая проектом "Новая Голландия", сообщила, что уволилась с работы из-за высказываний мужа, которые осуждает.
После задержания Конашенку дали 14 суток ареста за мелкое хулиганство. Как уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, административное наказание назначили за то, что он на улице Мытнинская вел себя неадекватно, размахивал руками и матерился. Пресс-служба регионального главка МВД распространила видео, на котором петербуржец просит прощения и заявляет, что не поддерживает терроризм.
СК 27 марта предъявил Конашенку обвинения в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Суд арестовал его до 25 мая.
* Внесены в список террористов и экстремистов
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургКрокус Сити ХоллМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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