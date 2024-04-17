https://ria.ru/20240417/kofe-1940489945.html

Врач назвал безопасную дозу кофе в день

Врач назвал безопасную дозу кофе в день - РИА Новости, 17.04.2024

Врач назвал безопасную дозу кофе в день

Безопасная доза кофе для здорового взрослого человека составляет четыре чашки американо в день, а для беременных - две чашки, сообщила РИА Новости нутрициолог... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T03:24

2024-04-17T03:24

2024-04-17T03:24

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россия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Безопасная доза кофе для здорового взрослого человека составляет четыре чашки американо в день, а для беременных - две чашки, сообщила РИА Новости нутрициолог Елена Владимирова в Международный день кофе. "Относительно безопасная доза кофе для взрослого, здорового человека - это четыре чашки американо, а для беременных две чашки в день. Чрезмерное потребление кофеина может вызвать: бессонницу, дрожь, тревогу, быстрый сердечный ритм, изжогу, тошноту и головную боль", - рассказала специалист. По её словам, реакции организма на кофеин индивидуальны и зависят от генетических особенностей метаболизма кофеина. Кто-то нормально переносит четыре чашки, так как кофеин быстро распадается, например, за два часа. "А кому-то и одной чашки хватит для возникновения неприятных ощущений и бессонницы из-за длительного метаболизма кофеина, например, восемь часов. Поэтому не рекомендуется пить кофе во второй половине дня людям с нарушением сна", - уточнила она. Специалист рассказала, что кофе может вызвать краткосрочное повышение артериального давления, в среднем на восемь миллиметров ртутного столба, потому что кофеин расширяет основную массу сосудов, а в кишечнике и головном мозге сужает. Ещё кофеин воздействует на надпочечники, которые синтезируют больше адреналина. "При пониженном давлении от кофеина может улучшиться самочувствие. Но если есть гипертония, следует проконсультироваться с врачом, либо сократить его потребление до двух чашек в день", - пояснила специалист. Нутрициолог также отметила, что при повышенном давлении не стоит пить напитки с кофеином перед тренировками, активностью, посещением бани, сауны. "Однако у тех, кто регулярно пьет напитки с кофеином, вырабатывается толерантность, в результате чего кофеин не оказывает влияния на давление", - добавила Владимирова.

https://ria.ru/20240218/kofe-1928119927.html

https://ria.ru/20240402/zavtrak-1937229877.html

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