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Врач назвал безопасную дозу кофе в день - РИА Новости, 17.04.2024
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03:24 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/kofe-1940489945.html
Врач назвал безопасную дозу кофе в день
Врач назвал безопасную дозу кофе в день - РИА Новости, 17.04.2024
Врач назвал безопасную дозу кофе в день
Безопасная доза кофе для здорового взрослого человека составляет четыре чашки американо в день, а для беременных - две чашки, сообщила РИА Новости нутрициолог... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T03:24
2024-04-17T03:24
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Безопасная доза кофе для здорового взрослого человека составляет четыре чашки американо в день, а для беременных - две чашки, сообщила РИА Новости нутрициолог Елена Владимирова в Международный день кофе. "Относительно безопасная доза кофе для взрослого, здорового человека - это четыре чашки американо, а для беременных две чашки в день. Чрезмерное потребление кофеина может вызвать: бессонницу, дрожь, тревогу, быстрый сердечный ритм, изжогу, тошноту и головную боль", - рассказала специалист. По её словам, реакции организма на кофеин индивидуальны и зависят от генетических особенностей метаболизма кофеина. Кто-то нормально переносит четыре чашки, так как кофеин быстро распадается, например, за два часа. "А кому-то и одной чашки хватит для возникновения неприятных ощущений и бессонницы из-за длительного метаболизма кофеина, например, восемь часов. Поэтому не рекомендуется пить кофе во второй половине дня людям с нарушением сна", - уточнила она. Специалист рассказала, что кофе может вызвать краткосрочное повышение артериального давления, в среднем на восемь миллиметров ртутного столба, потому что кофеин расширяет основную массу сосудов, а в кишечнике и головном мозге сужает. Ещё кофеин воздействует на надпочечники, которые синтезируют больше адреналина. "При пониженном давлении от кофеина может улучшиться самочувствие. Но если есть гипертония, следует проконсультироваться с врачом, либо сократить его потребление до двух чашек в день", - пояснила специалист. Нутрициолог также отметила, что при повышенном давлении не стоит пить напитки с кофеином перед тренировками, активностью, посещением бани, сауны. "Однако у тех, кто регулярно пьет напитки с кофеином, вырабатывается толерантность, в результате чего кофеин не оказывает влияния на давление", - добавила Владимирова.
https://ria.ru/20240218/kofe-1928119927.html
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Врач назвал безопасную дозу кофе в день

Нутрициолог: безопасная доза кофе составляет четыре чашки американо в день

© Flickr / Kaleb FulghamКофе американо
Кофе американо - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Flickr / Kaleb Fulgham
Кофе американо. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Безопасная доза кофе для здорового взрослого человека составляет четыре чашки американо в день, а для беременных - две чашки, сообщила РИА Новости нутрициолог Елена Владимирова в Международный день кофе.
"Относительно безопасная доза кофе для взрослого, здорового человека - это четыре чашки американо, а для беременных две чашки в день. Чрезмерное потребление кофеина может вызвать: бессонницу, дрожь, тревогу, быстрый сердечный ритм, изжогу, тошноту и головную боль", - рассказала специалист.
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По её словам, реакции организма на кофеин индивидуальны и зависят от генетических особенностей метаболизма кофеина. Кто-то нормально переносит четыре чашки, так как кофеин быстро распадается, например, за два часа.
"А кому-то и одной чашки хватит для возникновения неприятных ощущений и бессонницы из-за длительного метаболизма кофеина, например, восемь часов. Поэтому не рекомендуется пить кофе во второй половине дня людям с нарушением сна", - уточнила она.
Специалист рассказала, что кофе может вызвать краткосрочное повышение артериального давления, в среднем на восемь миллиметров ртутного столба, потому что кофеин расширяет основную массу сосудов, а в кишечнике и головном мозге сужает. Ещё кофеин воздействует на надпочечники, которые синтезируют больше адреналина.
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"При пониженном давлении от кофеина может улучшиться самочувствие. Но если есть гипертония, следует проконсультироваться с врачом, либо сократить его потребление до двух чашек в день", - пояснила специалист.
Нутрициолог также отметила, что при повышенном давлении не стоит пить напитки с кофеином перед тренировками, активностью, посещением бани, сауны.
"Однако у тех, кто регулярно пьет напитки с кофеином, вырабатывается толерантность, в результате чего кофеин не оказывает влияния на давление", - добавила Владимирова.
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