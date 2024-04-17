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Глава Минобороны КНР призвал найти пути взаимодействия Пекина и Вашингтона - РИА Новости, 17.04.2024
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04:07 17.04.2024 (обновлено: 04:21 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/kitay-1940492008.html
Глава Минобороны КНР призвал найти пути взаимодействия Пекина и Вашингтона
Глава Минобороны КНР призвал найти пути взаимодействия Пекина и Вашингтона - РИА Новости, 17.04.2024
Глава Минобороны КНР призвал найти пути взаимодействия Пекина и Вашингтона
Военные Китая и США должны найти пути взаимодействия, рассматривать мир как высшую ценность, доверие - как основу взаимодействия, заявил глава минобороны КНР... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T04:07
2024-04-17T04:21
в мире
китай
сша
дун цзюнь
ллойд остин
минобороны китая
министерство обороны сша
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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Военные Китая и США должны найти пути взаимодействия, рассматривать мир как высшую ценность, доверие - как основу взаимодействия, заявил глава минобороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора по видеосвязи с шефом Пентагона Ллойдом Остином."Военные Китая и США должны найти пути взаимодействия, рассматривать мир как высшую ценность, стабильность - как приоритет, доверие - как основу взаимодействия", - сказал Дун Цзюнь, слова которого приводит минобороны Китая.Он отметил, что страны должны "на основе равенства и уважения выстраивать отношения между ВС стран, которые будут неконфликтными и неконфронтационными, осуществлять открытое прагматичное сотрудничество, постепенно накапливать взаимодоверие".
https://ria.ru/20240408/kitay-1938527607.html
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в мире, китай, сша, дун цзюнь, ллойд остин, минобороны китая, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Дун Цзюнь, Ллойд Остин, Минобороны Китая, Министерство обороны США
Глава Минобороны КНР призвал найти пути взаимодействия Пекина и Вашингтона

Глава МО КНР: военные Китая и США должны рассматривать мир как высшую ценность

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Китая
Военнослужащие Китая
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Военнослужащие Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Военные Китая и США должны найти пути взаимодействия, рассматривать мир как высшую ценность, доверие - как основу взаимодействия, заявил глава минобороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора по видеосвязи с шефом Пентагона Ллойдом Остином.
"Военные Китая и США должны найти пути взаимодействия, рассматривать мир как высшую ценность, стабильность - как приоритет, доверие - как основу взаимодействия", - сказал Дун Цзюнь, слова которого приводит минобороны Китая.
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Он отметил, что страны должны "на основе равенства и уважения выстраивать отношения между ВС стран, которые будут неконфликтными и неконфронтационными, осуществлять открытое прагматичное сотрудничество, постепенно накапливать взаимодоверие".
 
В миреКитайСШАДун ЦзюньЛлойд ОстинМинобороны КитаяМинистерство обороны США
 
 
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