https://ria.ru/20240417/kitay-1940492008.html

Глава Минобороны КНР призвал найти пути взаимодействия Пекина и Вашингтона

Глава Минобороны КНР призвал найти пути взаимодействия Пекина и Вашингтона - РИА Новости, 17.04.2024

Глава Минобороны КНР призвал найти пути взаимодействия Пекина и Вашингтона

Военные Китая и США должны найти пути взаимодействия, рассматривать мир как высшую ценность, доверие - как основу взаимодействия, заявил глава минобороны КНР... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T04:07

2024-04-17T04:07

2024-04-17T04:21

в мире

китай

сша

дун цзюнь

ллойд остин

минобороны китая

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599750880_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_196f13b154a9819deba980501fc56acc.jpg

ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Военные Китая и США должны найти пути взаимодействия, рассматривать мир как высшую ценность, доверие - как основу взаимодействия, заявил глава минобороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора по видеосвязи с шефом Пентагона Ллойдом Остином."Военные Китая и США должны найти пути взаимодействия, рассматривать мир как высшую ценность, стабильность - как приоритет, доверие - как основу взаимодействия", - сказал Дун Цзюнь, слова которого приводит минобороны Китая.Он отметил, что страны должны "на основе равенства и уважения выстраивать отношения между ВС стран, которые будут неконфликтными и неконфронтационными, осуществлять открытое прагматичное сотрудничество, постепенно накапливать взаимодоверие".

https://ria.ru/20240408/kitay-1938527607.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, дун цзюнь, ллойд остин, минобороны китая, министерство обороны сша