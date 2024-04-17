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В Испании задержали опасного киллера, разыскиваемого в Колумбии - РИА Новости, 17.04.2024
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18:52 17.04.2024 (обновлено: 18:53 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/killer-1940641487.html
В Испании задержали опасного киллера, разыскиваемого в Колумбии
В Испании задержали опасного киллера, разыскиваемого в Колумбии - РИА Новости, 17.04.2024
В Испании задержали опасного киллера, разыскиваемого в Колумбии
Национальная полиция Испании задержала опасного киллера по прозвищу "Хуан Дьябло", который разыскивался в Колумбии за совершение множества жестоких... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:52
2024-04-17T18:53
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МАДРИД, 17 апр - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала опасного киллера по прозвищу "Хуан Дьябло", который разыскивался в Колумбии за совершение множества жестоких преступлений, говорится в распространенном в среду пресс-релизе правоохранительных органов королевства. "Агенты Национальной полиции задержали беглеца, разыскиваемого колумбийскими властями за совершение многочисленных насильственных преступлений", - говорится в сообщении. Беглец является членом преступной группировки "Лос Лобос", которая действует в департаменте Валье-дель-Каука в Колумбии. Отмечается, что агенты правоохранительных органов Испании начали расследование, когда через Интерпол получили информацию о "возможном присутствии беглеца в Испании"
https://ria.ru/20240407/kriminal-1938093529.html
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в мире, испания, колумбия, валье-дель-каука, интерпол
В мире, Испания, Колумбия, Валье-дель-Каука, Интерпол
В Испании задержали опасного киллера, разыскиваемого в Колумбии

В Испании задержали киллера по прозвищу "Хуан Дьябло", разыскиваемого в Колумбии

© Фото : Mossos d'EsquadraПолицейские в Испании
Полицейские в Испании - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Mossos d'Esquadra
Полицейские в Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 17 апр - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала опасного киллера по прозвищу "Хуан Дьябло", который разыскивался в Колумбии за совершение множества жестоких преступлений, говорится в распространенном в среду пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
«
"Агенты Национальной полиции задержали беглеца, разыскиваемого колумбийскими властями за совершение многочисленных насильственных преступлений", - говорится в сообщении.
Беглец является членом преступной группировки "Лос Лобос", которая действует в департаменте Валье-дель-Каука в Колумбии. Отмечается, что агенты правоохранительных органов Испании начали расследование, когда через Интерпол получили информацию о "возможном присутствии беглеца в Испании"
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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В миреИспанияКолумбияВалье-дель-КаукаИнтерпол
 
 
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