https://ria.ru/20240417/kadry-1940501672.html

В АСИ рассказали, как решить проблему нехватки кадров в промышленности

В АСИ рассказали, как решить проблему нехватки кадров в промышленности - РИА Новости, 17.04.2024

В АСИ рассказали, как решить проблему нехватки кадров в промышленности

Молодым специалистам, переезжающим в новый для себя регион работать в ключевых отраслях, надо помогать в приобретении жилья, так можно решить проблему нехватки... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T07:45

2024-04-17T07:45

2024-04-17T07:45

общество

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Молодым специалистам, переезжающим в новый для себя регион работать в ключевых отраслях, надо помогать в приобретении жилья, так можно решить проблему нехватки кадров в промышленности, заявил РИА Новости директор Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно. "Каждый год повышается возраст появления в молодой семье первого ребенка. Если в 2021 году первый ребенок рождался у тех, кому в среднем было 28 лет, то сейчас уже у тех, кому 29 лет", - сказал он. "Но демография – это, разумеется, не только проблема молодых. Ее надо комплексно решать на государственном уровне", - добавил Вайно. По его словам, "необходимо развивать условия для того, чтобы создавалось больше молодых семей, речь, прежде всего, о жилье". "Сейчас есть ряд льготных программ, но их необходимо расширять и увеличивать государственную поддержку. Мы прорабатывали несколько вариантов: рассуждали о возможности применения льготной ипотеки для широкой аудитории молодежи", - заметил собеседник агентства. В первую очередь, подчеркнул он, "мы говорим о молодых специалистах, которые переезжают в новый для себя регион, чтобы работать в ключевых для государства отраслях". "Здесь важно снизить порог входа для покупки жилья. Привлекая таким образом молодых специалистов, можно решить проблему нехватки кадров в промышленности", - заключил Вайно.

https://ria.ru/20240201/putin-1924882456.html

https://ria.ru/20240417/asi-1940492143.html

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общество, агентство стратегических инициатив (аси), россия