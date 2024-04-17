Рейтинг@Mail.ru
В АСИ рассказали, как решить проблему нехватки кадров в промышленности - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/kadry-1940501672.html
В АСИ рассказали, как решить проблему нехватки кадров в промышленности
В АСИ рассказали, как решить проблему нехватки кадров в промышленности - РИА Новости, 17.04.2024
В АСИ рассказали, как решить проблему нехватки кадров в промышленности
Молодым специалистам, переезжающим в новый для себя регион работать в ключевых отраслях, надо помогать в приобретении жилья, так можно решить проблему нехватки... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T07:45
2024-04-17T07:45
общество
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932867811_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9376109dd9d032120927af65f56dce2e.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Молодым специалистам, переезжающим в новый для себя регион работать в ключевых отраслях, надо помогать в приобретении жилья, так можно решить проблему нехватки кадров в промышленности, заявил РИА Новости директор Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно. "Каждый год повышается возраст появления в молодой семье первого ребенка. Если в 2021 году первый ребенок рождался у тех, кому в среднем было 28 лет, то сейчас уже у тех, кому 29 лет", - сказал он. "Но демография – это, разумеется, не только проблема молодых. Ее надо комплексно решать на государственном уровне", - добавил Вайно. По его словам, "необходимо развивать условия для того, чтобы создавалось больше молодых семей, речь, прежде всего, о жилье". "Сейчас есть ряд льготных программ, но их необходимо расширять и увеличивать государственную поддержку. Мы прорабатывали несколько вариантов: рассуждали о возможности применения льготной ипотеки для широкой аудитории молодежи", - заметил собеседник агентства. В первую очередь, подчеркнул он, "мы говорим о молодых специалистах, которые переезжают в новый для себя регион, чтобы работать в ключевых для государства отраслях". "Здесь важно снизить порог входа для покупки жилья. Привлекая таким образом молодых специалистов, можно решить проблему нехватки кадров в промышленности", - заключил Вайно.
https://ria.ru/20240201/putin-1924882456.html
https://ria.ru/20240417/asi-1940492143.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932867811_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_a9563beb76bc00e897dd1950ac2aa9c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, агентство стратегических инициатив (аси), россия
Общество, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия
В АСИ рассказали, как решить проблему нехватки кадров в промышленности

Вайно: молодым специалистам нужно помогать в приобретении жилья

© Фото : stroi.mos.ruФорум "Молодой специалист - строитель будущего"
Форум Молодой специалист - строитель будущего - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : stroi.mos.ru
Форум "Молодой специалист - строитель будущего". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Молодым специалистам, переезжающим в новый для себя регион работать в ключевых отраслях, надо помогать в приобретении жилья, так можно решить проблему нехватки кадров в промышленности, заявил РИА Новости директор Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно.
"Каждый год повышается возраст появления в молодой семье первого ребенка. Если в 2021 году первый ребенок рождался у тех, кому в среднем было 28 лет, то сейчас уже у тех, кому 29 лет", - сказал он. "Но демография – это, разумеется, не только проблема молодых. Ее надо комплексно решать на государственном уровне", - добавил Вайно.
Президент России Владимир Путин проводит совещание О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В России будет расти число молодых людей, заявил Путин
1 февраля, 18:20
По его словам, "необходимо развивать условия для того, чтобы создавалось больше молодых семей, речь, прежде всего, о жилье".
"Сейчас есть ряд льготных программ, но их необходимо расширять и увеличивать государственную поддержку. Мы прорабатывали несколько вариантов: рассуждали о возможности применения льготной ипотеки для широкой аудитории молодежи", - заметил собеседник агентства.
В первую очередь, подчеркнул он, "мы говорим о молодых специалистах, которые переезжают в новый для себя регион, чтобы работать в ключевых для государства отраслях".
"Здесь важно снизить порог входа для покупки жилья. Привлекая таким образом молодых специалистов, можно решить проблему нехватки кадров в промышленности", - заключил Вайно.
Девушка-предприниматель считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В АСИ рассказали, на что тратят деньги молодые предприниматели
04:20
 
ОбществоАгентство стратегических инициатив (АСИ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала