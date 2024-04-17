https://ria.ru/20240417/izrail-1940589141.html

При ударе "Хезболлы" по Израилю пострадали шесть человек

При ударе "Хезболлы" по Израилю пострадали шесть человек - РИА Новости, 17.04.2024

При ударе "Хезболлы" по Израилю пострадали шесть человек

По меньшей мере шесть человек пострадали в бедуинской деревне Араб Аль-Арамше на севере Израиля в результате атаки ливанского шиитского движения "Хезболлах" с... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:04

2024-04-17T15:04

2024-04-17T15:10

в мире

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в бедуинской деревне Араб Аль-Арамше на севере Израиля в результате атаки ливанского шиитского движения "Хезболлах" с использованием ракет и беспилотников, сообщила в среду пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в Араб Аль-Арамше в течение десяти минут дважды сработали сирены воздушной тревоги."После обстрела в Западной Галилее горячую линию MDA поступило сообщение о 6 раненых. Медики и парамедики MDA в сотрудничестве с медицинскими силами ЦАХАЛ оказывают помощь и направляют ... эвакуируют в больницу в Нагарии шестерых раненых, включая одного в тяжелом состоянии, одного в состоянии средней тяжести и четверых с легкими травмами", - говорится в сообщении.В социальных сетях распространяются кадры, на которых боевой беспилотник "Хезболлах" врезается в жилой массив населенного пункта и взрывается

https://ria.ru/20240417/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году