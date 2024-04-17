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При ударе "Хезболлы" по Израилю пострадали шесть человек - РИА Новости, 17.04.2024
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15:04 17.04.2024 (обновлено: 15:10 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/izrail-1940589141.html
При ударе "Хезболлы" по Израилю пострадали шесть человек
При ударе "Хезболлы" по Израилю пострадали шесть человек - РИА Новости, 17.04.2024
При ударе "Хезболлы" по Израилю пострадали шесть человек
По меньшей мере шесть человек пострадали в бедуинской деревне Араб Аль-Арамше на севере Израиля в результате атаки ливанского шиитского движения "Хезболлах" с... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:04
2024-04-17T15:10
в мире
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в бедуинской деревне Араб Аль-Арамше на севере Израиля в результате атаки ливанского шиитского движения "Хезболлах" с использованием ракет и беспилотников, сообщила в среду пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в Араб Аль-Арамше в течение десяти минут дважды сработали сирены воздушной тревоги."После обстрела в Западной Галилее горячую линию MDA поступило сообщение о 6 раненых. Медики и парамедики MDA в сотрудничестве с медицинскими силами ЦАХАЛ оказывают помощь и направляют ... эвакуируют в больницу в Нагарии шестерых раненых, включая одного в тяжелом состоянии, одного в состоянии средней тяжести и четверых с легкими травмами", - говорится в сообщении.В социальных сетях распространяются кадры, на которых боевой беспилотник "Хезболлах" врезается в жилой массив населенного пункта и взрывается
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в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При ударе "Хезболлы" по Израилю пострадали шесть человек

Медики: на севере Израиля в результате атаки "Хезболлы" пострадали шесть человек

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в бедуинской деревне Араб Аль-Арамше на севере Израиля в результате атаки ливанского шиитского движения "Хезболлах" с использованием ракет и беспилотников, сообщила в среду пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в Араб Аль-Арамше в течение десяти минут дважды сработали сирены воздушной тревоги.
«
"После обстрела в Западной Галилее горячую линию MDA поступило сообщение о 6 раненых. Медики и парамедики MDA в сотрудничестве с медицинскими силами ЦАХАЛ оказывают помощь и направляют ... эвакуируют в больницу в Нагарии шестерых раненых, включая одного в тяжелом состоянии, одного в состоянии средней тяжести и четверых с легкими травмами", - говорится в сообщении.
В социальных сетях распространяются кадры, на которых боевой беспилотник "Хезболлах" врезается в жилой массив населенного пункта и взрывается
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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