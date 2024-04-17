https://ria.ru/20240417/izrail-1940589141.html
При ударе "Хезболлы" по Израилю пострадали шесть человек
При ударе "Хезболлы" по Израилю пострадали шесть человек - РИА Новости, 17.04.2024
При ударе "Хезболлы" по Израилю пострадали шесть человек
По меньшей мере шесть человек пострадали в бедуинской деревне Араб Аль-Арамше на севере Израиля в результате атаки ливанского шиитского движения "Хезболлах" с... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:04
2024-04-17T15:04
2024-04-17T15:10
в мире
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863601410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b37a06b484cdc52dbb01b519ae7d731a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в бедуинской деревне Араб Аль-Арамше на севере Израиля в результате атаки ливанского шиитского движения "Хезболлах" с использованием ракет и беспилотников, сообщила в среду пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в Араб Аль-Арамше в течение десяти минут дважды сработали сирены воздушной тревоги."После обстрела в Западной Галилее горячую линию MDA поступило сообщение о 6 раненых. Медики и парамедики MDA в сотрудничестве с медицинскими силами ЦАХАЛ оказывают помощь и направляют ... эвакуируют в больницу в Нагарии шестерых раненых, включая одного в тяжелом состоянии, одного в состоянии средней тяжести и четверых с легкими травмами", - говорится в сообщении.В социальных сетях распространяются кадры, на которых боевой беспилотник "Хезболлах" врезается в жилой массив населенного пункта и взрывается
https://ria.ru/20240417/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863601410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_847bc492ee327e50ba9059b40c37eb5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При ударе "Хезболлы" по Израилю пострадали шесть человек
Медики: на севере Израиля в результате атаки "Хезболлы" пострадали шесть человек
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в бедуинской деревне Араб Аль-Арамше на севере Израиля в результате атаки ливанского шиитского движения "Хезболлах" с использованием ракет и беспилотников, сообщила в среду пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в Араб Аль-Арамше в течение десяти минут дважды сработали сирены воздушной тревоги.
«
"После обстрела в Западной Галилее горячую линию MDA поступило сообщение о 6 раненых. Медики и парамедики MDA в сотрудничестве с медицинскими силами ЦАХАЛ оказывают помощь и направляют ... эвакуируют в больницу в Нагарии шестерых раненых, включая одного в тяжелом состоянии, одного в состоянии средней тяжести и четверых с легкими травмами", - говорится в сообщении.
В социальных сетях распространяются кадры, на которых боевой беспилотник "Хезболлах" врезается в жилой массив населенного пункта и взрывается