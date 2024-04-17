https://ria.ru/20240417/ipoteka-1940551255.html

Названы регионы-лидеры по числу дистанционных сделок с ипотекой

Названы регионы-лидеры по числу дистанционных сделок с ипотекой - РИА Новости, 17.04.2024

Названы регионы-лидеры по числу дистанционных сделок с ипотекой

Краснодарский край, Москва и Московская область лидируют по числу цифровых сделок с недвижимостью по итогам первого квартала текущего года, сообщает... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:48

2024-04-17T12:48

2024-04-17T12:48

россия

краснодарский край

московская область (подмосковье)

москва

ипотека

втб (банк)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Краснодарский край, Москва и Московская область лидируют по числу цифровых сделок с недвижимостью по итогам первого квартала текущего года, сообщает пресс-служба ВТБ. В банке также отметили, что Кубань демонстрирует рекордные результаты: по итогам первого квартала в регионе более 80% заемщиков получили ипотеку дистанционно. Такие данные в ходе Всероссийского жилищного конгресса в Сочи представила руководитель направления управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Полина Королева. Краснодарский край с большим отрывом лидирует среди других российских регионов по доле цифровой ипотеки. По итогам января-марта 2024 года 81% сделок с недвижимостью здесь прошли дистанционно. Для сравнения, в Москве, которая также вошла в лидеры, этот показатель составил 71%, в Подмосковье - 58%, а в Тюменской области – 55,5%. Сегодня 65% заявок на кредиты клиенты подают через партнеров – агентства недвижимости и застройщиков.

https://ria.ru/20240416/vtb-1940420896.html

россия

краснодарский край

московская область (подмосковье)

москва

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Артем Смирнов

россия, краснодарский край, московская область (подмосковье), москва, ипотека, втб (банк)