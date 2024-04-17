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Названы регионы-лидеры по числу дистанционных сделок с ипотекой - РИА Новости, 17.04.2024
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12:48 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/ipoteka-1940551255.html
Названы регионы-лидеры по числу дистанционных сделок с ипотекой
Названы регионы-лидеры по числу дистанционных сделок с ипотекой - РИА Новости, 17.04.2024
Названы регионы-лидеры по числу дистанционных сделок с ипотекой
Краснодарский край, Москва и Московская область лидируют по числу цифровых сделок с недвижимостью по итогам первого квартала текущего года, сообщает... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:48
2024-04-17T12:48
россия
краснодарский край
московская область (подмосковье)
москва
ипотека
втб (банк)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Краснодарский край, Москва и Московская область лидируют по числу цифровых сделок с недвижимостью по итогам первого квартала текущего года, сообщает пресс-служба ВТБ. В банке также отметили, что Кубань демонстрирует рекордные результаты: по итогам первого квартала в регионе более 80% заемщиков получили ипотеку дистанционно. Такие данные в ходе Всероссийского жилищного конгресса в Сочи представила руководитель направления управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Полина Королева. Краснодарский край с большим отрывом лидирует среди других российских регионов по доле цифровой ипотеки. По итогам января-марта 2024 года 81% сделок с недвижимостью здесь прошли дистанционно. Для сравнения, в Москве, которая также вошла в лидеры, этот показатель составил 71%, в Подмосковье - 58%, а в Тюменской области – 55,5%. Сегодня 65% заявок на кредиты клиенты подают через партнеров – агентства недвижимости и застройщиков.
https://ria.ru/20240416/vtb-1940420896.html
россия
краснодарский край
московская область (подмосковье)
москва
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россия, краснодарский край, московская область (подмосковье), москва, ипотека, втб (банк)
Россия, Краснодарский край, Московская область (Подмосковье), Москва, Ипотека, ВТБ (банк)

Названы регионы-лидеры по числу дистанционных сделок с ипотекой

© iStock.com / bymuratdenizОформление ипотечного кредита
Оформление ипотечного кредита - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / bymuratdeniz
Оформление ипотечного кредита
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Краснодарский край, Москва и Московская область лидируют по числу цифровых сделок с недвижимостью по итогам первого квартала текущего года, сообщает пресс-служба ВТБ.
В банке также отметили, что Кубань демонстрирует рекордные результаты: по итогам первого квартала в регионе более 80% заемщиков получили ипотеку дистанционно. Такие данные в ходе Всероссийского жилищного конгресса в Сочи представила руководитель направления управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Полина Королева.
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
ВТБ: в 2024 году банки выдадут ипотеку на 4,6-5,1 триллиона рублей
16 апреля, 17:03
Краснодарский край с большим отрывом лидирует среди других российских регионов по доле цифровой ипотеки. По итогам января-марта 2024 года 81% сделок с недвижимостью здесь прошли дистанционно. Для сравнения, в Москве, которая также вошла в лидеры, этот показатель составил 71%, в Подмосковье - 58%, а в Тюменской области – 55,5%.
Сегодня 65% заявок на кредиты клиенты подают через партнеров – агентства недвижимости и застройщиков.
 
РоссияКраснодарский крайМосковская область (Подмосковье)МоскваИпотекаВТБ (банк)
 
 
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