https://ria.ru/20240417/ideologiya-1940468227.html

Бьют по Ильину — целятся в Россию

Бьют по Ильину — целятся в Россию - РИА Новости, 17.04.2024

Бьют по Ильину — целятся в Россию

В России наступает фашизм! Нет, это не очередное обвинение с Запада из уст "защитников свободы" или наших эмигрировавших борцов с "кровавым режимом". Это как бы РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:00

2024-04-17T08:00

2024-04-17T09:04

аналитика

россия

германия

александр дугин

москва

владимир путин

российский государственный гуманитарный университет

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В России наступает фашизм! Нет, это не очередное обвинение с Запада из уст "защитников свободы" или наших эмигрировавших борцов с "кровавым режимом". Это как бы петиция студентов одного из главных гуманитарных вузов страны, РГГУ. У меня тоже есть диплом Российского государственного гуманитарного университета (хотя я и учился в Историко-архивном институте, но в год моего выпуска на его базе как раз и был создан РГГУ), так что воззвание студентов мне тем более небезразлично. Что же возмутило авторов?"Научный центр одного из ведущих вузов страны — победительницы фашизма не может носить имя сторонника фашистских идей".Вот так вот. Что же получается — у нас в центре Москвы образовательное учреждение назвали в честь Геббельса или Розенберга? Куда смотрят власти, если только студенты и "неравнодушные граждане" бьют тревогу?Нет, все гораздо хуже — фашистом называют "ультраправого философа" Ивана Ильина: "Активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма".Попыткам сделать из Ильина фашиста уже много десятилетий — философ-эмигрант был запрещен в советские годы, да и в 90-е уже новые (либеральные) пропагандисты клеймили его как "пособника Гитлера". Но в нулевые годы Ильина стал цитировать Владимир Путин, и он же способствовал возвращению его останков в Россию. На Западе и в нашей либеральной среде стали говорить об Ильине как о "любимом философе" Путина, видя в этом подтверждение правого, патриотического сдвига в мировоззрении самого президента. Ну а после 2022 года, когда на Западе Путина стали открыто называть "новым Гитлером", все срослось — неспроста Путин носил цветы на могилу Ильина, ох неспроста.На самом деле Ильин — один из крупнейших русских мыслителей первой половины прошлого века, традиционалист, националист, яростный противник большевиков — никогда не был ни поклонником Гитлера, ни сторонником национал-социалистов. Он был русским патриотом до мозга костей и считал большевиков орудием внешних сил, направленным на уничтожение и порабощение России. Именно поэтому он в 1941-м надеялся на их падение — но не ценой подчинения России немцам, не ценой ее распада. Из Германии Ильин уехал еще в 1938-м, отказавшись сотрудничать с нацистами и работать на их антироссийских проектах. Нацисты уверяли его и всех, что борются с большевиками, но Ильин не верил им. Неслучайно в сентябре 1941-го он написал "Тезисы о России и неизбежном поражении Германии":"У России может быть много неприятелей в мире, но враг у нее один. Это есть единственный враг, который хотел бы и мог завоевать ее, расчленить и поработить. Тягостно и опасно, что борьбу с этим врагом Россия должна вести, находясь в состоянии коммунистического тифа, не преодолев его и не оправившись от него. Однако сильный реактив войны может и должен помочь в этом преодолении... Война эта ведется не с коммунистами ради их "идейного свержения", а с Россией".Да, тогда Ильин не верил в победу Красной армии и большевиков, но он верил в то, что даже временная военная победа Германии обернется ее поражением и возрождением России. Можно при желании упрекать его в антибольшевизме, но нельзя приписывать ему желание победы Германии и тем более оправдание преступлений нацистов.Однако это делается — и намеренно — уже давно. Бьют по Ильину, потому что видят в нем русского национального мыслителя, ставившего интересы России и русского народа превыше всего. Да, для Ильина большевики были врагами русских, но он не воевал против своей страны и не помогал ее врагу.Зачем же сейчас снова раскручивают старую песню? Чтобы ударить по Александру Дугину, который возглавил созданный в прошлом году при РГГУ научный центр. Который называется "Высшая политическая школа имени И. Ильина" и не имеет к студентам никакого отношения. Потому что занимается дополнительным профессиональным образованием, то есть обучением тех, кто уже окончил вуз. Причем не просто получил диплом, но уже и сам учит студентов. Курсы предназначены, в частности, для проректоров по образовательной работе, то есть учат учителей и организаторов образования. Это чрезвычайно необходимая вещь, потому что практически вся наша высшая школа в постсоветский период была в руках либеральной общественности. То есть тех, кто не мыслил России вне Запада, называл любое напоминание о национальной идентичности "фашизмом" и высмеивал упоминания о традиционных ценностях.Сейчас Россия не просто разворачивается от Запада к самой себе — мы создаем, восстанавливаем, конструируем свое собственное представление о русской цивилизации, ее истоках, смыслах и пути. Не выдумываем ее как примитивно "антизападную", а устанавливаем, формулируем знание собственной идентичности — это главный залог нашего полноценного самостоятельного будущего.Остановить начавшееся в эту сторону движение невозможно, но можно пытаться затормозить его, стравив правых и левых, как это уже было в нашей истории. Объявить Ильина "фашистом", вынести Ленина из Мавзолея, то есть натравить сторонников социалистических идей на традиционалистов-имперцев. Этот расчет понятен, но обречен на поражение. Потому что ставку на него делают не левые и не правые, а все проигравшие "либералы". Именно они надеются использовать молодежь, традиционно склонную к левым идеям, в качестве ударной силы против ультраправых, а в конечном счете и против "фашистского государства". Но дело в том, что в России нет ни глобалистски настроенных левых, ни фашиствующих правых — как более-менее заметного явления.В нашем обществе, включая ее молодую часть, есть разные представления о правильном устройстве государства и общества, есть разные взгляды на нашу историю, но есть твердая убежденность: мы сильны только в единстве. Причем в единстве не только сегодняшнем, но и со всеми нашими предками, включая и тех, кто ненавидел друг друга, как, например, Ленин и Ильин. Мы можем по-разному оценивать их роль в истории России, но мы не позволим манипулировать именами наших великих предков, чтобы раскалывать наш народ и лишать его права на самостоятельное осмысление русского пути.

https://ria.ru/20240219/russia-1928122376.html

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

https://ria.ru/20240410/mnogogolosie-1938937871.html

https://ria.ru/20231219/smersh-1916576017.html

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аналитика, россия, германия, александр дугин, москва, владимир путин, российский государственный гуманитарный университет