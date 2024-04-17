https://ria.ru/20240417/groznyy-1940539227.html

В Грозном создадут район Путинский

В Грозном создадут район Путинский - РИА Новости, 17.04.2024

В Грозном создадут район Путинский

Большинство жителей Грозного - 99% проголосовавших - выступили за создание в городе района Путинский. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:43

2024-04-17T11:43

2024-04-17T11:43

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жилье

грозный

россия

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 17 апр - РИА Новости. Большинство жителей Грозного - 99% проголосовавших - выступили за создание в городе района Путинский. Как сообщила пресс-служба мэрии Грозного, стали известны результаты голосования, проведенного среди жителей Шейх-Мансуровского района столицы о преобразовании района путем выделения из его территории нового района города и присвоении ему в честь президента РФ Владимира Владимировича Путина наименования "Путинский". "Всего за период с 3 по 5 апреля опрошено порядка 35 тысяч человек. За присвоение району названия "Путинский" проголосовали 34 705 горожан, более 200 человек предложили свои варианты ответа", – сообщила пресс-служба мэрии Грозного. Уточняется, что результаты голосования направлены в парламент Чечни для принятия закона о создании нового района. О том, что в Грозном появится новый район имени Путина, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал в феврале. По его словам, район расположится на территории свыше 200 гектаров. Помимо 130 многоквартирных домов, это более 2 миллионов квадратных метров жилья, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки. Глава региона тогда уточнил, что это решение принято в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа и желания увековечить имя Путина. В настоящий момент в Грозном четыре района, которые в 2020 году по поручению Кадырова были переименованы в честь национальных героев Чечни – Ахматовский, Байсангуровский, Шейх-Мансуровский и Висаитовский районы. Центральный проспект Грозного в 2008 году переименован в проспект имени Путина.

https://ria.ru/20231120/groznyy-1910671618.html

https://ria.ru/20230928/mechet-1899287053.html

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общество, жилье, грозный, россия, рамзан кадыров