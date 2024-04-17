https://ria.ru/20240417/gosdolg-1940606562.html
МВФ снизил прогнозируемый уровень общего госдолга России
МВФ снизил прогнозируемый уровень общего госдолга России - РИА Новости, 17.04.2024
МВФ снизил прогнозируемый уровень общего госдолга России
Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогнозируемый уровень общего долга России и ее субъектов в 2024 году до 20,8% ВВП, говорится в опубликованном докладе... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:14
2024-04-17T16:14
2024-04-17T16:59
экономика
россия
антон силуанов
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогнозируемый уровень общего долга России и ее субъектов в 2024 году до 20,8% ВВП, говорится в опубликованном докладе организации. Согласно представленному в среду документу, в 2024 году общий объем федерального и регионального долга РФ составит 20,8% по сравнению с 19,7% в 2023 году. В 2025 году показатель, как ожидают в МВФ, вырастет до 21,9%, а в 2029 году дойдет до уровня 24% ВВП. В своем предыдущем документе, опубликованном в октябре 2023 года, МВФ прогнозировал показатель на уровне 21,8% ВВП в 2024 году и 21,7% в 2025 году. Госдолгом в международной практике называется долг центрального правительства. В 2023 году российский госдолг с учетом госгарантий составил 14,9% от ВВП против 14,7% годом ранее. Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил, что уровень госдолга по итогам 2024 года может быть "чуть-чуть пониже", чем 17% ВВП. Уровень безопасности государственного долга каждая страна определяет самостоятельно, в России этот показатель составляет вблизи 20%. При этом Международный валютный фонд считает уровень 60% безопасным.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937883196.html
https://ria.ru/20240130/prognoz-1924394187.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, антон силуанов, мвф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, МВФ
МВФ снизил прогнозируемый уровень общего госдолга России
МВФ снизил прогнозируемый уровень общего госдолга России до 20,8 процента ВВП
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогнозируемый уровень общего долга России и ее субъектов в 2024 году до 20,8% ВВП, говорится в опубликованном докладе организации.
Согласно представленному в среду документу, в 2024 году общий объем федерального и регионального долга РФ составит 20,8% по сравнению с 19,7% в 2023 году. В 2025 году показатель, как ожидают в МВФ, вырастет до 21,9%, а в 2029 году дойдет до уровня 24% ВВП.
В своем предыдущем документе, опубликованном в октябре 2023 года, МВФ прогнозировал показатель на уровне 21,8% ВВП в 2024 году и 21,7% в 2025 году.
Госдолгом в международной практике называется долг центрального правительства. В 2023 году российский госдолг с учетом госгарантий составил 14,9% от ВВП против 14,7% годом ранее. Министр финансов РФ Антон Силуанов
не исключил, что уровень госдолга по итогам 2024 года может быть "чуть-чуть пониже", чем 17% ВВП.
Уровень безопасности государственного долга каждая страна определяет самостоятельно, в России этот показатель составляет вблизи 20%. При этом Международный валютный фонд считает уровень 60% безопасным.