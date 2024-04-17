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Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google - РИА Новости, 17.04.2024
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13:40 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/google-1940569837.html
Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google
Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google - РИА Новости, 17.04.2024
Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google
Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:40
2024-04-17T13:40
экономика
москва
google
девятый арбитражный апелляционный суд
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Валерия Таляровского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Следующий отчет Таляровского суд назначил на 28 октября. Суд признал ООО "Гугл" банкротом в октябре 2023 года. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "дочке" Google ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
https://ria.ru/20231018/google-1903621898.html
москва
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экономика, москва, google, девятый арбитражный апелляционный суд
Экономика, Москва, Google, Девятый арбитражный апелляционный суд
Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google

Суд продлил на полгода процедуру Банкротства в российской "дочке" Google

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Валерия Таляровского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Следующий отчет Таляровского суд назначил на 28 октября.
Суд признал ООО "Гугл" банкротом в октябре 2023 года. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "дочке" Google ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Арбитражный суд признал российскую "дочку" Google банкротом
18 октября 2023, 15:06
 
ЭкономикаМоскваGoogleДевятый арбитражный апелляционный суд
 
 
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