https://ria.ru/20240417/google-1940569837.html
Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google
Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google - РИА Новости, 17.04.2024
Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google
Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:40
2024-04-17T13:40
2024-04-17T13:40
экономика
москва
google
девятый арбитражный апелляционный суд
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Валерия Таляровского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Следующий отчет Таляровского суд назначил на 28 октября. Суд признал ООО "Гугл" банкротом в октябре 2023 года. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "дочке" Google ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
https://ria.ru/20231018/google-1903621898.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, google, девятый арбитражный апелляционный суд
Экономика, Москва, Google, Девятый арбитражный апелляционный суд
Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google
Суд продлил на полгода процедуру Банкротства в российской "дочке" Google