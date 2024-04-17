https://ria.ru/20240417/google-1940569837.html

Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google

Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google - РИА Новости, 17.04.2024

Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google

Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:40

2024-04-17T13:40

2024-04-17T13:40

экономика

москва

google

девятый арбитражный апелляционный суд

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Валерия Таляровского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Следующий отчет Таляровского суд назначил на 28 октября. Суд признал ООО "Гугл" банкротом в октябре 2023 года. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "дочке" Google ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

https://ria.ru/20231018/google-1903621898.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, google, девятый арбитражный апелляционный суд