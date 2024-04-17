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При атаке ВСУ на Белгородскую область никто не пострадал - РИА Новости, 17.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:40 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/gladkov-1940685005.html
При атаке ВСУ на Белгородскую область никто не пострадал
При атаке ВСУ на Белгородскую область никто не пострадал - РИА Новости, 17.04.2024
При атаке ВСУ на Белгородскую область никто не пострадал
В результате атаки ВСУ, при которой российская ПВО сбила 14 РСЗО над Белгородской областью, пострадавших, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канал... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T23:40
2024-04-17T23:40
происшествия
белгородская область
белгородский район
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В результате атаки ВСУ, при которой российская ПВО сбила 14 РСЗО над Белгородской областью, пострадавших, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канал губернатор Вячеслав Гладков. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью сбиты 14 украинских снарядов РСЗО Vampire. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 14 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. По его словам, в Белгородском районе - в селе Пуляевка - в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в одном частном домовладении пробита крыша навеса и повреждено крыльцо. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20231229/pvo-1919068565.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
При атаке ВСУ на Белгородскую область никто не пострадал

Гладков: пострадавших от атаки ВСУ на Белгородскую область, предварительно, нет

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В результате атаки ВСУ, при которой российская ПВО сбила 14 РСЗО над Белгородской областью, пострадавших, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канал губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью сбиты 14 украинских снарядов РСЗО Vampire.
«
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 14 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По его словам, в Белгородском районе - в селе Пуляевка - в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в одном частном домовладении пробита крыша навеса и повреждено крыльцо. На месте работают оперативные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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