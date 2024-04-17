https://ria.ru/20240417/gladkov-1940685005.html
При атаке ВСУ на Белгородскую область никто не пострадал
При атаке ВСУ на Белгородскую область никто не пострадал - РИА Новости, 17.04.2024
При атаке ВСУ на Белгородскую область никто не пострадал
В результате атаки ВСУ, при которой российская ПВО сбила 14 РСЗО над Белгородской областью, пострадавших, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канал... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T23:40
2024-04-17T23:40
2024-04-17T23:40
происшествия
белгородская область
белгородский район
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В результате атаки ВСУ, при которой российская ПВО сбила 14 РСЗО над Белгородской областью, пострадавших, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канал губернатор Вячеслав Гладков. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью сбиты 14 украинских снарядов РСЗО Vampire. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 14 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. По его словам, в Белгородском районе - в селе Пуляевка - в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в одном частном домовладении пробита крыша навеса и повреждено крыльцо. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20231229/pvo-1919068565.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
При атаке ВСУ на Белгородскую область никто не пострадал
Гладков: пострадавших от атаки ВСУ на Белгородскую область, предварительно, нет