https://ria.ru/20240417/gidrolog-1940488679.html

Половодье в Оренбуржье стало мощнейшим за 80 лет, заявила гидролог

Половодье в Оренбуржье стало мощнейшим за 80 лет, заявила гидролог - РИА Новости, 17.04.2024

Половодье в Оренбуржье стало мощнейшим за 80 лет, заявила гидролог

Такое сложное половодье, как в этом году, происходит в Оренбургской области один раз в 80 лет, заявила РИА Новости доктор географических наук, завкафедрой... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T03:04

2024-04-17T03:04

2024-04-17T03:11

оренбургская область

оренбург

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940095437_0:130:3169:1913_1920x0_80_0_0_5e1d7f75ec974e7d78162068ef05aeef.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Такое сложное половодье, как в этом году, происходит в Оренбургской области один раз в 80 лет, заявила РИА Новости доктор географических наук, завкафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Фролова. "По отметкам, по данным Оренбурга,… до 100 лет не дотянуло, но примерно раз в 80 лет. Это повторяемость довольно редкая все-таки. Действительно, таких половодий было не так много", - сказала Фролова. По ее словам, ситуацию усложнили высокие температуры воздуха в конце марта и начале апреля. "Очень бурное снеготаяние началось, дожди выпали, и вся эта вода быстро попала в русловую сеть", - добавила гидролог. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.

оренбургская область

оренбург

орск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, оренбург, орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024