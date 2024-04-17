https://ria.ru/20240417/gibel-1940662240.html

В Анапе начали проверку после сообщения о массовой гибели дельфинов

В Анапе начали проверку после сообщения о массовой гибели дельфинов - РИА Новости, 17.04.2024

В Анапе начали проверку после сообщения о массовой гибели дельфинов

Мэрия Анапы начала проверку после появившийся информации о массовой гибели дельфинов на побережье вблизи города-курорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T20:32

2024-04-17T20:32

2024-04-17T20:39

происшествия

анапа

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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Мэрия Анапы начала проверку после появившийся информации о массовой гибели дельфинов на побережье вблизи города-курорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. "В мэрию или специализированное предприятий по уборке пляжа таких заявок не поступало. Проводим проверку информации", - сообщили власти. Заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук рассказал РИА Новости, что массовая гибель дельфинов могла быть связана с периодичностью штормов в регионе, так как в это время вся рыба уходит на глубину, поэтому млекопитающим и рыбоядным птицам прокормить себя становится сложнее. "Можно предположить, что животные переживали не самые благоприятный период в связи с зимовкой, а сейчас – штормами. Видимо, обессиленные, может, отчасти оголодавшие за зиму животные не пережили очередной шторм и не смогли уйти в более безопасные районы", - сказал Абрамчук. По его словам, каждый год регистрируется гибель не переживших длительные шторма животных, в том числе афалин или других дельфинов. Однако, по его мнению, такая массовая гибель животных не нормальна.В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что очевидцы насчитали около 40 погибших дельфинов в пяти километрах от станицы Благовещенской в Анапе. При этом речь идет о черноморских афалинах, которые занесены в Красную книгу РФ.

https://ria.ru/20240407/delfin-1938456475.html

https://ria.ru/20240402/delfin-1937317174.html

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происшествия, анапа, россия