На Украине заочно предъявили обвинения российскому оперному певцу
На Украине заочно обвинили певца Герелло в "призывах к агрессивной войне"
© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкСолист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло
Солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил в Telegram-канале, что заочно предъявил обвинения российскому оперному певцу Василию Герелло в "призывах к агрессивной войне" из-за его поддержки СВО.
"Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры уведомлен о подозрении российский оперный певец - гражданин РФ, родившийся на Украине. Ему инкриминируются публичные призывы к изменению государственных границ и устройства Украины, объединенные с разжиганием национальной вражды, а также публичные призывы к агрессивной войне", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.
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В публикации не указывается имя Герелло, но прикреплено его отретушированное фото. Как заявляют в прокуратуре, подозреваемый публично поддерживал специальную военную операцию РФ на Украине и даже принял участие в концерте в честь возвращения Крыма в состав России.
Ранее СБУ и офис генпрокурора Украины неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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