https://ria.ru/20240417/genprokuror-1940484470.html

Генпрокурор призвал сплотить усилия в борьбе с трансграничным криминалом

Генпрокурор призвал сплотить усилия в борьбе с трансграничным криминалом - РИА Новости, 17.04.2024

Генпрокурор призвал сплотить усилия в борьбе с трансграничным криминалом

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом заявил о необходимости объединить усилия в борьбе с... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T01:35

2024-04-17T01:35

2024-04-17T01:35

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россия

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игорь краснов

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ГАВАНА, 17 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом заявил о необходимости объединить усилия в борьбе с вербовкой трансграничным криминалом молодежи, передает корреспондент РИА Новости. "Варварский теракт, произошедший в марте в Москве, унесший жизни и покалечивший судьбы сотен ни в чем не повинных людей, показал, насколько важно сплотить усилия в борьбе с международным терроризмом и иными трансграничными криминальными угрозами, попытками вербовки преступниками наших граждан, прежде всего молодежи", - сказал Краснов. Краснов подчеркнул, что Россия и Куба остаются верными "общечеловеческим принципам взаимного уважения, равноправия и справедливости, и никакие вызовы не способны разрушить прочные узы дружбы и взаимной поддержки" между двумя странами.

https://ria.ru/20240331/sud-1936927504.html

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в мире, москва, россия, куба, игорь краснов