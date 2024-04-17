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Генпрокурор призвал сплотить усилия в борьбе с трансграничным криминалом - РИА Новости, 17.04.2024
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01:35 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/genprokuror-1940484470.html
Генпрокурор призвал сплотить усилия в борьбе с трансграничным криминалом
Генпрокурор призвал сплотить усилия в борьбе с трансграничным криминалом - РИА Новости, 17.04.2024
Генпрокурор призвал сплотить усилия в борьбе с трансграничным криминалом
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом заявил о необходимости объединить усилия в борьбе с... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T01:35
2024-04-17T01:35
в мире
москва
россия
куба
игорь краснов
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ГАВАНА, 17 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом заявил о необходимости объединить усилия в борьбе с вербовкой трансграничным криминалом молодежи, передает корреспондент РИА Новости. "Варварский теракт, произошедший в марте в Москве, унесший жизни и покалечивший судьбы сотен ни в чем не повинных людей, показал, насколько важно сплотить усилия в борьбе с международным терроризмом и иными трансграничными криминальными угрозами, попытками вербовки преступниками наших граждан, прежде всего молодежи", - сказал Краснов. Краснов подчеркнул, что Россия и Куба остаются верными "общечеловеческим принципам взаимного уважения, равноправия и справедливости, и никакие вызовы не способны разрушить прочные узы дружбы и взаимной поддержки" между двумя странами.
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в мире, москва, россия, куба, игорь краснов
В мире, Москва, Россия, Куба, Игорь Краснов
Генпрокурор призвал сплотить усилия в борьбе с трансграничным криминалом

Краснов: нужно не допустить вербовку молодежи трансграничным криминалом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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ГАВАНА, 17 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом заявил о необходимости объединить усилия в борьбе с вербовкой трансграничным криминалом молодежи, передает корреспондент РИА Новости.
"Варварский теракт, произошедший в марте в Москве, унесший жизни и покалечивший судьбы сотен ни в чем не повинных людей, показал, насколько важно сплотить усилия в борьбе с международным терроризмом и иными трансграничными криминальными угрозами, попытками вербовки преступниками наших граждан, прежде всего молодежи", - сказал Краснов.
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Краснов подчеркнул, что Россия и Куба остаются верными "общечеловеческим принципам взаимного уважения, равноправия и справедливости, и никакие вызовы не способны разрушить прочные узы дружбы и взаимной поддержки" между двумя странами.
 
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