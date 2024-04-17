https://ria.ru/20240417/genprokuror-1940484470.html
Генпрокурор призвал сплотить усилия в борьбе с трансграничным криминалом
Генпрокурор призвал сплотить усилия в борьбе с трансграничным криминалом - РИА Новости, 17.04.2024
Генпрокурор призвал сплотить усилия в борьбе с трансграничным криминалом
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом заявил о необходимости объединить усилия в борьбе с... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T01:35
2024-04-17T01:35
2024-04-17T01:35
в мире
москва
россия
куба
игорь краснов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935996066_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_98b85f491b0a023f6448be69ec2ac706.jpg
ГАВАНА, 17 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом заявил о необходимости объединить усилия в борьбе с вербовкой трансграничным криминалом молодежи, передает корреспондент РИА Новости. "Варварский теракт, произошедший в марте в Москве, унесший жизни и покалечивший судьбы сотен ни в чем не повинных людей, показал, насколько важно сплотить усилия в борьбе с международным терроризмом и иными трансграничными криминальными угрозами, попытками вербовки преступниками наших граждан, прежде всего молодежи", - сказал Краснов. Краснов подчеркнул, что Россия и Куба остаются верными "общечеловеческим принципам взаимного уважения, равноправия и справедливости, и никакие вызовы не способны разрушить прочные узы дружбы и взаимной поддержки" между двумя странами.
https://ria.ru/20240331/sud-1936927504.html
москва
россия
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935996066_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_d06ff6ffbc7bf3b42ce84e58f16e11e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, куба, игорь краснов
В мире, Москва, Россия, Куба, Игорь Краснов
Генпрокурор призвал сплотить усилия в борьбе с трансграничным криминалом
Краснов: нужно не допустить вербовку молодежи трансграничным криминалом
ГАВАНА, 17 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом заявил о необходимости объединить усилия в борьбе с вербовкой трансграничным криминалом молодежи, передает корреспондент РИА Новости.
"Варварский теракт, произошедший в марте в Москве, унесший жизни и покалечивший судьбы сотен ни в чем не повинных людей, показал, насколько важно сплотить усилия в борьбе с международным терроризмом и иными трансграничными криминальными угрозами, попытками вербовки преступниками наших граждан, прежде всего молодежи", - сказал Краснов.
Краснов подчеркнул, что Россия и Куба остаются верными "общечеловеческим принципам взаимного уважения, равноправия и справедливости, и никакие вызовы не способны разрушить прочные узы дружбы и взаимной поддержки" между двумя странами.