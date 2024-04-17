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Филиппины и США отработают сценарий военных действий по возвращению острова - РИА Новости, 17.04.2024
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15:48 17.04.2024 (обновлено: 15:51 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/filippiny-1940600152.html
Филиппины и США отработают сценарий военных действий по возвращению острова
Филиппины и США отработают сценарий военных действий по возвращению острова - РИА Новости, 17.04.2024
Филиппины и США отработают сценарий военных действий по возвращению острова
Войска Филиппин и США отработают сценарий военных действий по возвращению территории филиппинского острова на случай, если "кто-то" его захватит, заявил... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:48
2024-04-17T15:51
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Войска Филиппин и США отработают сценарий военных действий по возвращению территории филиппинского острова на случай, если "кто-то" его захватит, заявил полковник Майкл Логико, один из организаторов военных учений США и Филиппин "Баликатан" (Balikatan), которые состоятся на следующей неделе. Его слова приводит портал CNA.Газета Washington Post ранее сообщила, что Филиппины и США готовятся провести на следующей неделе "самые амбициозные" с 1991 года совместные военные учения "Баликатан", в них примут участие 16 тысяч военных. Источники издания сообщили, что впервые с момента начала ежегодных учений в 1991 году Филиппины и США проведут совместные военно-морские учения за пределами 12 морских миль (22 километров) территориальных вод Филиппин, в частях открытого моря, на которые претендует Китай. "Учения продемонстрируют нашу боеготовность и совместимость вооруженных сил США и Филиппин", - приводит портал CNA заявления полковника Логико. По его словам, в некоторых учениях примут участие австралийские и французские войска, а наблюдать за ними будут представители 14 стран, в том числе Японии, Индии и Европы. "Если прибудут все, это будут самые масштабные из ежегодных учений", - отметил военный. Он также подтвердил сообщения о том, что впервые на ежегодных военных учениях военно-морские силы и береговая охрана США и Филиппин пройдут дальше 12 морских миль (22 километров) от провинции Палаван, обращенной к Южно-Китайскому морю. По словам полковника, ВМС Франции также примут участие в морских учениях. В северной провинции Илокос Норте, недалеко от Тайваня, войска США и Филиппин вновь будут имитировать потопление вражеского корабля - списанного судна ВМС Филиппин. Вооруженные силы обеих стран также планируют имитировать захват трех островов, два из которых находятся на севере Филиппин. "Это делается для того, чтобы подготовиться к такому сценарию, что если кто-то захватит один из наших островов, мы вернем его обратно", - пояснил Логико. Он добавил, что учения "не направлены против Китая". "С Китаем или без него - скажем, например, если бы в параллельной вселенной Китая не существовало - мы все равно провели бы учения", - подытожил военный. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в свете предстоящих совместных учений Филиппин и США заявил, что Филиппины могут обострить ситуацию в Южно-Китайском море, привлекая туда внешние силы. Дипломат также отметил, что попытки привлечь внешние силы якобы для защиты своей безопасности "могут привести лишь к еще большему отсутствию безопасности". Между Китаем, Филиппинами и другими странами странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известны как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве. В январе министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. Также в январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе.
https://ria.ru/20240411/filippiny-1939310204.html
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в мире, филиппины, сша, китай, вмс франции
В мире, Филиппины, США, Китай, ВМС Франции
Филиппины и США отработают сценарий военных действий по возвращению острова

Войска Филиппин и США отработают сценарий захвата кем-то острова

© AP Photo / Bullit MarquezФилиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия
Филиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Bullit Marquez
Филиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Войска Филиппин и США отработают сценарий военных действий по возвращению территории филиппинского острова на случай, если "кто-то" его захватит, заявил полковник Майкл Логико, один из организаторов военных учений США и Филиппин "Баликатан" (Balikatan), которые состоятся на следующей неделе. Его слова приводит портал CNA.
Газета Washington Post ранее сообщила, что Филиппины и США готовятся провести на следующей неделе "самые амбициозные" с 1991 года совместные военные учения "Баликатан", в них примут участие 16 тысяч военных. Источники издания сообщили, что впервые с момента начала ежегодных учений в 1991 году Филиппины и США проведут совместные военно-морские учения за пределами 12 морских миль (22 километров) территориальных вод Филиппин, в частях открытого моря, на которые претендует Китай.
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"Учения продемонстрируют нашу боеготовность и совместимость вооруженных сил США и Филиппин", - приводит портал CNA заявления полковника Логико. По его словам, в некоторых учениях примут участие австралийские и французские войска, а наблюдать за ними будут представители 14 стран, в том числе Японии, Индии и Европы.
"Если прибудут все, это будут самые масштабные из ежегодных учений", - отметил военный. Он также подтвердил сообщения о том, что впервые на ежегодных военных учениях военно-морские силы и береговая охрана США и Филиппин пройдут дальше 12 морских миль (22 километров) от провинции Палаван, обращенной к Южно-Китайскому морю. По словам полковника, ВМС Франции также примут участие в морских учениях.
В северной провинции Илокос Норте, недалеко от Тайваня, войска США и Филиппин вновь будут имитировать потопление вражеского корабля - списанного судна ВМС Филиппин. Вооруженные силы обеих стран также планируют имитировать захват трех островов, два из которых находятся на севере Филиппин. "Это делается для того, чтобы подготовиться к такому сценарию, что если кто-то захватит один из наших островов, мы вернем его обратно", - пояснил Логико.
Он добавил, что учения "не направлены против Китая". "С Китаем или без него - скажем, например, если бы в параллельной вселенной Китая не существовало - мы все равно провели бы учения", - подытожил военный.
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Между Китаем, Филиппинами и другими странами странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известны как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве.
В январе министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. Также в январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе.
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