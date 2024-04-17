https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940619805.html

Путин отчитал тюменского губернатора за слова об "упертых людях"

Путин отчитал тюменского губернатора за слова об "упертых людях" - РИА Новости, 17.04.2024

Путин отчитал тюменского губернатора за слова об "упертых людях"

Владимир Путин призвал губернатора Тюменской области Александра Моора вежливо отзываться о людях, которые не хотят эвакуироваться из-за опасений за свое... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:00

2024-04-17T17:00

2024-04-17T18:27

владимир путин

происшествия

россия

тюменская область

александр моор

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Путин призвал губернатора Тюменской области Александра Моора вежливо отзываться о людях, которые не хотят эвакуироваться из-за опасений за свое имущество.На совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции Моор доложил о ситуации с паводком и рассказал, что из зоны подтопления эвакуировали почти всех жителей, остались "самые упертые"."Вы сказали, что людей вывозим, "остались самые упертые". Не надо так о людях говорить, не надо", — отметил президент.Моор извинился."Послушайте меня. Не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, устали, работаете, недосыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено", — добавил Путин.Он напомнил губернатору, что предупреждал о возможном превышении обычного уровня паводка. Глава Тюменской области ответил, что в регионе готовились по поручению президента к приходу воды, поэтому подняли дамбы на дополнительные два метра.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Специалисты прогнозируют превышение исторических максимумов уровня воды на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.По данным губернатора, подтопление затронет 101 населенный пункт, 6387 домовладений и порядка 17,5 тысячи жителей.

https://ria.ru/20240417/sapery-1940577360.html

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Путин: "Вы сказали, что "остались самые упертые". Не надо так о людях говорить, не надо" "Вы сказали, что людей вывозим, "остались самые упертые". Не надо так о людях говорить, не надо", - ответил президент. Моор извинился. "Послушайте меня. Не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, устали, работаете, недосыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено", – добавил Путин. 2024-04-17T17:00 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, происшествия, россия, тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024