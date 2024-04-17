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Научный квартал в МГТУ им Баумана обеспечили электроснабжением с резервом - РИА Новости, 17.04.2024
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15:12 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/elektrosnabzhenie-1940588653.html
Научный квартал в МГТУ им Баумана обеспечили электроснабжением с резервом
Научный квартал в МГТУ им Баумана обеспечили электроснабжением с резервом - РИА Новости, 17.04.2024
Научный квартал в МГТУ им Баумана обеспечили электроснабжением с резервом
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели масштабные работы по обеспечению электричеством нового научного квартала МГТУ имени Баумана в столице,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:12
2024-04-17T15:12
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мгту имени баумана
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели масштабные работы по обеспечению электричеством нового научного квартала МГТУ имени Баумана в столице, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Создание нового городского квартала с научным кампусом, зеленым парком, благоустроенной площадью потребовало выделения дополнительной энергомощности и строительства соответствующей инфраструктуры. Выполнены работы по обеспечению надежным энергоснабжением научных корпусов, исследовательских центров, общежития для студентов, лабораторий и других объектов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках присоединения энергетики АО "ОЭК" построили девять трансформаторных подстанций, в которых установили современное энергооборудование, и дополнительно проложили распределительные кабельные линии общей протяженностью более 21 километра. "Технологическое присоединение выполнено с применением оборудования более высокого класса напряжений - 20 кВ. Эти распределительные сети характеризуются высокой энергоэффективностью, меньшим объемом технологических потерь при передаче электроэнергии. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила 27,1 МВА", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новый научный квартал обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
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москва, петр бирюков, мгту имени баумана, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, МГТУ имени Баумана, Городское хозяйство Москвы

Научный квартал в МГТУ им Баумана обеспечили электроснабжением с резервом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОборудование на электрической подстанции
Оборудование на электрической подстанции - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оборудование на электрической подстанции
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели масштабные работы по обеспечению электричеством нового научного квартала МГТУ имени Баумана в столице, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Создание нового городского квартала с научным кампусом, зеленым парком, благоустроенной площадью потребовало выделения дополнительной энергомощности и строительства соответствующей инфраструктуры. Выполнены работы по обеспечению надежным энергоснабжением научных корпусов, исследовательских центров, общежития для студентов, лабораторий и других объектов", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что в рамках присоединения энергетики АО "ОЭК" построили девять трансформаторных подстанций, в которых установили современное энергооборудование, и дополнительно проложили распределительные кабельные линии общей протяженностью более 21 километра.
"Технологическое присоединение выполнено с применением оборудования более высокого класса напряжений - 20 кВ. Эти распределительные сети характеризуются высокой энергоэффективностью, меньшим объемом технологических потерь при передаче электроэнергии. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила 27,1 МВА", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новый научный квартал обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМГТУ имени БауманаГородское хозяйство Москвы
 
 
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