https://ria.ru/20240417/eksport-1940427564.html

Сделано в России: как государство помогает экспорту отечественных товаров

Сделано в России: как государство помогает экспорту отечественных товаров - РИА Новости, 17.04.2024

Сделано в России: как государство помогает экспорту отечественных товаров

Агропром, ИТ и логистика стали локомотивами экспорта России за минувший год; рост экспортного потенциала демонстрируют и другие несырьевые отрасли... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:52

2024-04-17T11:52

2024-04-17T11:53

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россия

китай

африка

андрей белоусов

вероника никишина

александр калинин

ано "национальные приоритеты"

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Агропром, ИТ и логистика стали локомотивами экспорта России за минувший год; рост экспортного потенциала демонстрируют и другие несырьевые отрасли отечественного производства, сообщает пресс-служба АНО "Национальные приоритеты".Несырьевой экспорт России за девять месяцев 2023 года превысил 990 миллиардов рублей, что на 85% больше сопоставимых показателей 2022 года; вырос и охват отраслевых мер поддержки."Несмотря на развязанную против российского экспорта настоящую борьбу, российские экспортеры не только выстояли, приведя в трепет и недоумение наших оппонентов, но и успели нарастить объемы, завести новые каналы сбыта, новых партнеров – преодолеть, по сути, все ограничения и барьеры", - заявил ранее первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов.Сегодня, в условиях непростой геополитической ситуации и разрыва прежних внешнеэкономических связей, государство активно содействует отечественному бизнесу в развитии торгового сотрудничества с новыми иностранными партнерами. Для выработки комплексных мер господдержки был запущен национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Выйти на внешние рынки предприятиям помогает непосредственно Российский экспортный центр (РЭЦ), который уже поддержал почти 24 тысячи компаний."Промышленный экспорт значительно пострадал от внешних ограничений, но уже происходит замена разорванных цепочек, восстанавливается производство, предприятия переориентируются на рынки дружественных стран. Восстановление роста экспорта – ярко выраженная тенденция, но нам предстоит пройти еще большой путь", – сказала гендиректор РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, ее слова приводятся на сайте центра.Под "зонтиком" единого бренда "Сделано в России"Среди наиболее перспективных отраслей для выхода новых участников на экспорт – металлургия, фармацевтика, химическая и легкая промышленность. И это помимо тех отраслей, которые сегодня вышли в лидеры отечественного экспорта."РЭЦ серьезно поддерживает внешнеэкономическую активность компаний несырьевого экспорта, и именно этот сектор активно растет. Сейчас центр делает следующий шаг – запускает системные меры для тех производителей, которые будут работать под "зонтиком" единого бренда "Сделано в России". И спрос на это точно есть. Например, в КНР заинтересованы как раз в широкой линейке продуктов, а не в одном производителе. И перезапуск бренда "Сделано в России", который идет вместе с трансформацией экономики, как нельзя кстати", – привели в пресс-службе слова президента общероссийской общественной организации МСП "ОПОРА РОССИИ" Александра Калинина.По его мнению, бренд "Сделано в России" должен звучать на национальных языках партнеров: на китайском – для рынка КНР, на французском – для франкоговорящих регионов Африки и так далее.Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" помогает отечественным предприятиям не только поставлять свои товары на новые рынки сбыта, но и повышать конкурентоспособность продукции. В субъектах РФ консультации для бизнеса проводят региональные центры поддержки экспорта. За рубежом экспортер может обратиться за помощью в торговые представительства России, где помогут проанализировать контрагентов и подскажут, каким требованиям должен соответствовать товар и на каких выставках его лучше представить."Элементы проникновения в тот или иной сегмент у каждой отрасли должны быть свои. Поэтому "зонтичные" форматы программы "Сделано в России" становятся сегодня единственным эффективным способом продвижения наших товаров. И здесь важна синергия как внутри отрасли, так и государственно-частное партнерство: координация этой работы с институтами развития и, в частности, с РЭЦ. Для компаний также важна политическая поддержка со стороны государства в рамках деятельности межправкомиссий. Я говорю о сертификации продукции, о таможенно-тарифной политике со странами-партнерами и прочих вопросах", – отметил ранее председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.Локомотивы экспорта России – агропром, ИТ и логистикаПо итогам 2023 года эксперты выделяют три отрасли с наибольшим экспортным потенциалом. Из них самая динамичная – агрокомплекс. Отчасти благодаря санкциям, он не только успешно справился с импортозамещением, но и стал одним из локомотивов экспорта России. Экспорт АПК вырос в полтора раза за девять месяцев прошлого года. По мнению экспертов, потенциал АПК огромен в силу неограниченности его ресурса.Вторая отрасль-локомотив – ИТ и телекоммуникации. Экспорт ИТ конкурирует с внутренним рынком. Ряд компаний, имеющих уникальные компетенции, делает серьезную ставку на экспорт, так как им нужен международный рынок. И здесь текущая ситуация вновь помогает российским компаниям, так как дружественные страны Ближнего Востока и Глобального Юга озабочены своей информационной безопасностью и технологической независимостью.Третий сегмент редко воспринимается в разрезе экспорта, тем не менее сегодня на него приходится больше четверти отечественного экспорта услуг. Это логистика. Уход глобальных морских линий с российского рынка, а также развитие транспортных коридоров Севморпуть и МТК "Север-Юг" приведут к росту экспорта транспортно-логистических услуг.Платформа "Мой экспорт": реальный выход на внешние рынкиЗа шесть лет действия федерального проекта количество российских компаний на мировом рынке выросло на 57%, а предприятий-экспортеров несырьевого неэнергетического экспорта стало свыше 71,5 тысячи. Растет, в частности, количество экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, их число за время действия нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" выросло на 60% - до 83 тысяч. Количество услуг цифровой платформы "Мой экспорт" увеличилось до 125, а число пользователей платформы превысило 30 тысяч.Как отметили в пресс-службе, самые популярные услуги на платформе "Мой экспорт" – получение фитосанитарного сертификата, компенсация участия в выставках и бизнес-миссиях, аналитические отчеты о товарно-страновом профиле со списком потенциальных покупателей, подбор маркетплейсов, государственная поддержка транспортировки промышленных товаров и товаров АПК, а также анализ возможностей экспорта по выбранному продукту и учебные пособия Школы экспорта РЭЦ.Перечень цифровых финансовых продуктов, которые можно получить на платформе онлайн, пополняется. В частности, здесь можно будет получить допуслуги по страхованию и кредитно-гарантийной поддержке.Центры поддержки экспорта в регионах (ЦПЭ) за девять месяцев 2023 года помогли более 29 тысячам компаний МСП, из них 2,2 тысячи – заключили экспортные контракты на общую сумму более 778,33 миллиона долларов.Эти и другие цифры свидетельствуют о том, что экспорт становится проще и доступнее, чем кажется на первый взгляд. Специалисты ЦПЭ и РЭЦ помогают бизнесу не только выйти на внешние рынки, но и сделать на них первые шаги, поддерживают на всем экспортном пути от выбора рынка и поиска партнера до организации логистики, компенсации затрат на транспортировку продукции.

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Артем Смирнов

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