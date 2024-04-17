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Глава Минфина Египта прокомментировал ситуацию с санкциями против России - РИА Новости, 17.04.2024
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08:27 17.04.2024 (обновлено: 08:51 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/egipet-1940505957.html
Глава Минфина Египта прокомментировал ситуацию с санкциями против России
Глава Минфина Египта прокомментировал ситуацию с санкциями против России - РИА Новости, 17.04.2024
Глава Минфина Египта прокомментировал ситуацию с санкциями против России
Египет видит, как справляться с влиянием западных санкций в отношениях с Россией, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:27
2024-04-17T08:51
египет
россия
вашингтон (штат)
мвф
всемирный банк
санкции в отношении россии
экономика
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Египет видит, как справляться с влиянием западных санкций в отношениях с Россией, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит. "Мы видим, как это решать", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя влияние западных санкций на отношения с РФ. При этом глава египетского минфина отметил, что иногда западные ограничения оказывают влияние на работу Москвы и Каира. Он также добавил, что центробанк страны все еще обсуждает возможность начать принимать в Египте карту "Мир".
https://ria.ru/20240417/briks-1940489371.html
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египет, россия, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк, санкции в отношении россии, экономика
Египет, Россия, Вашингтон (штат), МВФ, Всемирный банк, Санкции в отношении России, Экономика
Глава Минфина Египта прокомментировал ситуацию с санкциями против России

Минфин Египта: власти знают, как справляться с влиянием антироссийских санкций

© AP Photo / Nasser Nasser, FileКаир
Каир - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Nasser Nasser, File
Каир. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Египет видит, как справляться с влиянием западных санкций в отношениях с Россией, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит.
"Мы видим, как это решать", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя влияние западных санкций на отношения с РФ.
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При этом глава египетского минфина отметил, что иногда западные ограничения оказывают влияние на работу Москвы и Каира.
Он также добавил, что центробанк страны все еще обсуждает возможность начать принимать в Египте карту "Мир".
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