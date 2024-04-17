https://ria.ru/20240417/egipet-1940505957.html

Глава Минфина Египта прокомментировал ситуацию с санкциями против России

Глава Минфина Египта прокомментировал ситуацию с санкциями против России - РИА Новости, 17.04.2024

Глава Минфина Египта прокомментировал ситуацию с санкциями против России

Египет видит, как справляться с влиянием западных санкций в отношениях с Россией, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:27

2024-04-17T08:27

2024-04-17T08:51

египет

россия

вашингтон (штат)

мвф

всемирный банк

санкции в отношении россии

экономика

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Египет видит, как справляться с влиянием западных санкций в отношениях с Россией, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит. "Мы видим, как это решать", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя влияние западных санкций на отношения с РФ. При этом глава египетского минфина отметил, что иногда западные ограничения оказывают влияние на работу Москвы и Каира. Он также добавил, что центробанк страны все еще обсуждает возможность начать принимать в Египте карту "Мир".

https://ria.ru/20240417/briks-1940489371.html

https://ria.ru/20231231/tovarooborot-1919207142.html

египет

россия

вашингтон (штат)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

египет, россия, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк, санкции в отношении россии, экономика