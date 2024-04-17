https://ria.ru/20240417/dubay-1940506180.html
Emirates приостановило регистрацию для вылетающих из аэропорта Дубая
Emirates приостановило регистрацию для вылетающих из аэропорта Дубая - РИА Новости, 17.04.2024
Emirates приостановило регистрацию для вылетающих из аэропорта Дубая
Авиакомпания Emirates приостанавливает регистрацию для вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8 часов утра среды до полуночи по местному времени из-за... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:33
2024-04-17T08:33
2024-04-17T08:33
туризм
дубай
оаэ
emirates
в мире
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920997552_0:21:3305:1880_1920x0_80_0_0_db3c8714576092e2fc36ba2b375042b3.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Авиакомпания Emirates приостанавливает регистрацию для вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8 часов утра среды до полуночи по местному времени из-за проблем, вызванных погодой и дорожными условиями. "Emirates приостанавливает регистрацию для пассажиров, вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8.00 17 апреля до полуночи из-за оперативных проблем, вызванных плохой погодой и дорожными условиями", - сообщает компания на своей странице в соцсети X. Клиентам предлагают связаться со своим агентом по бронированию или посетить сайт компании для повторного бронирования. Также отмечается, что посетителей, прибывающих в Дубай и уже находящихся в пути, будут продолжать оформлять. Международный аэропорт Дубая сообщил на своей странице в X, что испытывает значительные сбои в связи с погодой, отметив, что подтопления и перекрытия дорог ограничили транспортные возможности для прибывающих и вылетающих гостей. Также аэропорт сообщает о задержках и перенаправлениях рейсов. Международный аэропорт Дубая отменил во вторник 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей. Днем работа аэропорта была приостановлена на 25 минут, но затем возобновилась. Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Сильные осадки начались в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Жителям рекомендовано оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат. Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам эмирата.
https://ria.ru/20240416/oteli-1940454254.html
https://ria.ru/20240416/dozhdi-1940428550.html
дубай
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920997552_386:0:2919:1900_1920x0_80_0_0_83a8e122bba553002e7678a29e375928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, оаэ, emirates, в мире, туризм
Туризм, Дубай, ОАЭ, Emirates, В мире, Туризм
Emirates приостановило регистрацию для вылетающих из аэропорта Дубая
Emirates приостановило регистрацию вылетающих из аэропорта Дубая из-за погоды
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Авиакомпания Emirates приостанавливает регистрацию для вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8 часов утра среды до полуночи по местному времени из-за проблем, вызванных погодой и дорожными условиями.
"Emirates приостанавливает регистрацию для пассажиров, вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8.00 17 апреля до полуночи из-за оперативных проблем, вызванных плохой погодой и дорожными условиями", - сообщает компания на своей странице в соцсети X.
Клиентам предлагают связаться со своим агентом по бронированию или посетить сайт компании для повторного бронирования. Также отмечается, что посетителей, прибывающих в Дубай и уже находящихся в пути, будут продолжать оформлять.
Международный аэропорт Дубая сообщил на своей странице в X, что испытывает значительные сбои в связи с погодой, отметив, что подтопления и перекрытия дорог ограничили транспортные возможности для прибывающих и вылетающих гостей. Также аэропорт сообщает о задержках и перенаправлениях рейсов.
Международный аэропорт Дубая отменил во вторник 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ
проливных дождей. Днем работа аэропорта была приостановлена на 25 минут, но затем возобновилась.
Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Сильные осадки начались в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Жителям рекомендовано оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат. Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам эмирата.