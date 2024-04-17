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Emirates приостановило регистрацию для вылетающих из аэропорта Дубая - РИА Новости, 17.04.2024
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Туризм
 
08:33 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/dubay-1940506180.html
Emirates приостановило регистрацию для вылетающих из аэропорта Дубая
Emirates приостановило регистрацию для вылетающих из аэропорта Дубая - РИА Новости, 17.04.2024
Emirates приостановило регистрацию для вылетающих из аэропорта Дубая
Авиакомпания Emirates приостанавливает регистрацию для вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8 часов утра среды до полуночи по местному времени из-за... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:33
2024-04-17T08:33
туризм
дубай
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emirates
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Авиакомпания Emirates приостанавливает регистрацию для вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8 часов утра среды до полуночи по местному времени из-за проблем, вызванных погодой и дорожными условиями. "Emirates приостанавливает регистрацию для пассажиров, вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8.00 17 апреля до полуночи из-за оперативных проблем, вызванных плохой погодой и дорожными условиями", - сообщает компания на своей странице в соцсети X. Клиентам предлагают связаться со своим агентом по бронированию или посетить сайт компании для повторного бронирования. Также отмечается, что посетителей, прибывающих в Дубай и уже находящихся в пути, будут продолжать оформлять. Международный аэропорт Дубая сообщил на своей странице в X, что испытывает значительные сбои в связи с погодой, отметив, что подтопления и перекрытия дорог ограничили транспортные возможности для прибывающих и вылетающих гостей. Также аэропорт сообщает о задержках и перенаправлениях рейсов. Международный аэропорт Дубая отменил во вторник 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей. Днем работа аэропорта была приостановлена на 25 минут, но затем возобновилась. Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Сильные осадки начались в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Жителям рекомендовано оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат. Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам эмирата.
https://ria.ru/20240416/oteli-1940454254.html
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дубай, оаэ, emirates, в мире, туризм
Туризм, Дубай, ОАЭ, Emirates, В мире, Туризм
Emirates приостановило регистрацию для вылетающих из аэропорта Дубая

Emirates приостановило регистрацию вылетающих из аэропорта Дубая из-за погоды

© iStock.com / Mirjam ClausАэропорт Дубая
Аэропорт Дубая - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / Mirjam Claus
Аэропорт Дубая. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Авиакомпания Emirates приостанавливает регистрацию для вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8 часов утра среды до полуночи по местному времени из-за проблем, вызванных погодой и дорожными условиями.
"Emirates приостанавливает регистрацию для пассажиров, вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8.00 17 апреля до полуночи из-за оперативных проблем, вызванных плохой погодой и дорожными условиями", - сообщает компания на своей странице в соцсети X.
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Клиентам предлагают связаться со своим агентом по бронированию или посетить сайт компании для повторного бронирования. Также отмечается, что посетителей, прибывающих в Дубай и уже находящихся в пути, будут продолжать оформлять.
Международный аэропорт Дубая сообщил на своей странице в X, что испытывает значительные сбои в связи с погодой, отметив, что подтопления и перекрытия дорог ограничили транспортные возможности для прибывающих и вылетающих гостей. Также аэропорт сообщает о задержках и перенаправлениях рейсов.
Международный аэропорт Дубая отменил во вторник 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей. Днем работа аэропорта была приостановлена на 25 минут, но затем возобновилась.
Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Сильные осадки начались в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Жителям рекомендовано оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат. Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам эмирата.
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