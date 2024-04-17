https://ria.ru/20240417/dtp-1940676577.html

В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП

В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.04.2024

В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП

Три автомобиля столкнулись в Кинельском районе Самарской области, в результате пострадали шесть человек, включая трех детей, сообщили журналистам в региональном РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T22:18

2024-04-17T22:18

2024-04-17T22:18

происшествия

кинельский район

самарская область

россия

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909229518_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_5290944d7cfda3c445f541c019306bdb.jpg

САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Кинельском районе Самарской области, в результате пострадали шесть человек, включая трех детей, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. "Кинельский район, ДТП на 38-м километре автодороги Бугуруслан Самара, столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2107, Lada Kalina и Volkswagen Polo. Шесть пострадавших, из них трое - дети, отправлены в больницу имени Середавина", - говорится в сообщении центра по делам ГО, ПБ и ЧС. Пожарно-спасательная часть противопожарной службы проводила аварийно-спасательные работы. На месте также работали сотрудники ГИБДД и медработники. В региональном ГУМВД России уточнили, что пострадали водитель автомобиля Lada Kalina, а также пять пассажиров из ВАЗ-2107, из которых четыре несовершеннолетних. На месте аварии сотрудники полиции устанавливают и опрашивают очевидцев, проводят иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.

https://ria.ru/20240416/travmy-1940472332.html

https://ria.ru/20231216/mvd-1916188962.html

кинельский район

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кинельский район, самарская область, россия, гибдд мвд рф