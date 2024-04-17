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В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.04.2024
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22:18 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/dtp-1940676577.html
В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП
В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.04.2024
В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП
Три автомобиля столкнулись в Кинельском районе Самарской области, в результате пострадали шесть человек, включая трех детей, сообщили журналистам в региональном РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T22:18
2024-04-17T22:18
происшествия
кинельский район
самарская область
россия
гибдд мвд рф
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САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Кинельском районе Самарской области, в результате пострадали шесть человек, включая трех детей, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. "Кинельский район, ДТП на 38-м километре автодороги Бугуруслан Самара, столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2107, Lada Kalina и Volkswagen Polo. Шесть пострадавших, из них трое - дети, отправлены в больницу имени Середавина", - говорится в сообщении центра по делам ГО, ПБ и ЧС. Пожарно-спасательная часть противопожарной службы проводила аварийно-спасательные работы. На месте также работали сотрудники ГИБДД и медработники. В региональном ГУМВД России уточнили, что пострадали водитель автомобиля Lada Kalina, а также пять пассажиров из ВАЗ-2107, из которых четыре несовершеннолетних. На месте аварии сотрудники полиции устанавливают и опрашивают очевидцев, проводят иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.
https://ria.ru/20240416/travmy-1940472332.html
https://ria.ru/20231216/mvd-1916188962.html
кинельский район
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происшествия, кинельский район, самарская область, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Кинельский район, Самарская область, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП

В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, включая трех детей

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Кинельском районе Самарской области, в результате пострадали шесть человек, включая трех детей, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
«
"Кинельский район, ДТП на 38-м километре автодороги Бугуруслан Самара, столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2107, Lada Kalina и Volkswagen Polo. Шесть пострадавших, из них трое - дети, отправлены в больницу имени Середавина", - говорится в сообщении центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
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Пожарно-спасательная часть противопожарной службы проводила аварийно-спасательные работы. На месте также работали сотрудники ГИБДД и медработники.
В региональном ГУМВД России уточнили, что пострадали водитель автомобиля Lada Kalina, а также пять пассажиров из ВАЗ-2107, из которых четыре несовершеннолетних. На месте аварии сотрудники полиции устанавливают и опрашивают очевидцев, проводят иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.
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ПроисшествияКинельский районСамарская областьРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
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