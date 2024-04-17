Белорусские депутаты проголосовали за приостановку ДОВСЕ
Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о приостановке ДОВСЕ
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Проспект Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 17 апр - РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента на заседании в среду приняла законопроект о приостановке действия ДОВСЕ, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее согласовал внесение правительством в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ. Для вступления закона в силу его должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент.
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Как отмечается в заключении комиссии по международным делам нижней палаты парламента, документ подготовлен в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии и в качестве ответной меры на решение стран - членов НАТО о приостановлении этого договора. ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, ратифицирован Минском и вступил в силу в 1992 году. Договором предусматриваются ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти категориям (танки, бронированные боевые машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций).
В парламенте подчеркнули, что Белоруссия выполняет обязательства в рамках ДОВСЕ. Приостановление договора будет означать приостановление предоставления информации о вооружения и технике, приема и проведения инспекцией в целях контроля за соблюдением количественных ограничений.
Ранее в минобороны Белоруссии поясняли, что приостановление Договора об обычных вооруженных силах в Европе означает для республики прежде всего приостановление вопросов лимита или выделенной квоты по личному составу, вооружению и военной техники. Для Белоруссии это не превышение 100 тысяч личного состава. Также наличие танков не выше 1800 единиц, 2600 боевых бронированных машин, 1615 единиц артиллерии, 294 боевых самолетов и 80 боевых вертолетов. В министерстве отмечали, что в стране в течение длительного времени численность личного состава вооруженных сил составляет 65 тысяч. Кратного увеличения вооружения в ближайшем будущем не предвидится.
В минобороны отмечали, что "ряд государств Запада приостановил свое выполнение в ДОВСЕ" еще в 2020 году, после начала пандемии коронавирусной инфекции. Создана такая ситуация, что белорусская сторона не может инспектировать в рамках ДОВСЕ иностранные государства.
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