https://ria.ru/20240417/dovse-1940533515.html

Белорусские депутаты проголосовали за приостановку ДОВСЕ

Белорусские депутаты проголосовали за приостановку ДОВСЕ - РИА Новости, 17.04.2024

Белорусские депутаты проголосовали за приостановку ДОВСЕ

Нижняя палата белорусского парламента на заседании в среду приняла законопроект о приостановке действия ДОВСЕ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:23

2024-04-17T11:23

2024-04-17T11:23

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МИНСК, 17 апр - РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента на заседании в среду приняла законопроект о приостановке действия ДОВСЕ, передает корреспондент РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее согласовал внесение правительством в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ. Для вступления закона в силу его должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент. Как отмечается в заключении комиссии по международным делам нижней палаты парламента, документ подготовлен в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии и в качестве ответной меры на решение стран - членов НАТО о приостановлении этого договора. ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, ратифицирован Минском и вступил в силу в 1992 году. Договором предусматриваются ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти категориям (танки, бронированные боевые машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций). В парламенте подчеркнули, что Белоруссия выполняет обязательства в рамках ДОВСЕ. Приостановление договора будет означать приостановление предоставления информации о вооружения и технике, приема и проведения инспекцией в целях контроля за соблюдением количественных ограничений. Ранее в минобороны Белоруссии поясняли, что приостановление Договора об обычных вооруженных силах в Европе означает для республики прежде всего приостановление вопросов лимита или выделенной квоты по личному составу, вооружению и военной техники. Для Белоруссии это не превышение 100 тысяч личного состава. Также наличие танков не выше 1800 единиц, 2600 боевых бронированных машин, 1615 единиц артиллерии, 294 боевых самолетов и 80 боевых вертолетов. В министерстве отмечали, что в стране в течение длительного времени численность личного состава вооруженных сил составляет 65 тысяч. Кратного увеличения вооружения в ближайшем будущем не предвидится. В минобороны отмечали, что "ряд государств Запада приостановил свое выполнение в ДОВСЕ" еще в 2020 году, после начала пандемии коронавирусной инфекции. Создана такая ситуация, что белорусская сторона не может инспектировать в рамках ДОВСЕ иностранные государства.

https://ria.ru/20240412/moldaviya-1939639222.html

https://ria.ru/20240409/dovse-1938804358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, нато, белоруссия, париж, европа, довсе