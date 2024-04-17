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Экономист раскрыл подоплеку ажиотажной скупки долларов во всем мире - РИА Новости, 17.04.2024
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02:15 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/dollar-1940480331.html
Экономист раскрыл подоплеку ажиотажной скупки долларов во всем мире
Экономист раскрыл подоплеку ажиотажной скупки долларов во всем мире - РИА Новости, 17.04.2024
Экономист раскрыл подоплеку ажиотажной скупки долларов во всем мире
Инвесторы всего мира скупают доллар на фоне отдаления перспективы снижения процентных ставок в США и совокупности других факторов, рассказала в интервью... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T02:15
2024-04-17T02:15
экономика
сша
ближний восток
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Инвесторы всего мира скупают доллар на фоне отдаления перспективы снижения процентных ставок в США и совокупности других факторов, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.Она напомнила, что прежде рынок ждал начала цикла сокращения ставок летом. "Однако после публикации данных по инфляции стало ясно, что она ускорилась, и это отражается на риторике Федрезерва в худшую сторону", — сказала она.Инвесторов пугают данные по американской статистике, свидетельствующие о сохранении высоких темпов инфляции. Рынок избавился от иллюзий и сдвинул ожидания снижения ставок на конец года. Но пока ставки высокие, доллар останется сильным, и это ожидание укрепляет его к другим валютам.Дестабилизация на Ближнем Востоке также подталкивает покупки, ведь доллар отчасти является защитным активом. Инвесторы ставят на его дальнейшее укрепление и могут попытаться на этом заработать. Однако обычным гражданам лучше не ввязываться в рискованные валютные игры, лучше диверсифицировать сбережения, советует Кокорева.
https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html
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экономика, сша, ближний восток
Экономика, США, Ближний Восток
Экономист раскрыл подоплеку ажиотажной скупки долларов во всем мире

Экономист Кокорева: высокие ставки в США усилили спрос на доллар

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Инвесторы всего мира скупают доллар на фоне отдаления перспективы снижения процентных ставок в США и совокупности других факторов, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.
Она напомнила, что прежде рынок ждал начала цикла сокращения ставок летом. "Однако после публикации данных по инфляции стало ясно, что она ускорилась, и это отражается на риторике Федрезерва в худшую сторону", — сказала она.
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Инвесторов пугают данные по американской статистике, свидетельствующие о сохранении высоких темпов инфляции. Рынок избавился от иллюзий и сдвинул ожидания снижения ставок на конец года. Но пока ставки высокие, доллар останется сильным, и это ожидание укрепляет его к другим валютам.
Дестабилизация на Ближнем Востоке также подталкивает покупки, ведь доллар отчасти является защитным активом. Инвесторы ставят на его дальнейшее укрепление и могут попытаться на этом заработать. Однако обычным гражданам лучше не ввязываться в рискованные валютные игры, лучше диверсифицировать сбережения, советует Кокорева.
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