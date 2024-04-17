https://ria.ru/20240417/dollar-1940480331.html

Экономист раскрыл подоплеку ажиотажной скупки долларов во всем мире

Экономист раскрыл подоплеку ажиотажной скупки долларов во всем мире - РИА Новости, 17.04.2024

Экономист раскрыл подоплеку ажиотажной скупки долларов во всем мире

Инвесторы всего мира скупают доллар на фоне отдаления перспективы снижения процентных ставок в США и совокупности других факторов, рассказала в интервью... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T02:15

2024-04-17T02:15

2024-04-17T02:15

экономика

сша

ближний восток

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Инвесторы всего мира скупают доллар на фоне отдаления перспективы снижения процентных ставок в США и совокупности других факторов, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.Она напомнила, что прежде рынок ждал начала цикла сокращения ставок летом. "Однако после публикации данных по инфляции стало ясно, что она ускорилась, и это отражается на риторике Федрезерва в худшую сторону", — сказала она.Инвесторов пугают данные по американской статистике, свидетельствующие о сохранении высоких темпов инфляции. Рынок избавился от иллюзий и сдвинул ожидания снижения ставок на конец года. Но пока ставки высокие, доллар останется сильным, и это ожидание укрепляет его к другим валютам.Дестабилизация на Ближнем Востоке также подталкивает покупки, ведь доллар отчасти является защитным активом. Инвесторы ставят на его дальнейшее укрепление и могут попытаться на этом заработать. Однако обычным гражданам лучше не ввязываться в рискованные валютные игры, лучше диверсифицировать сбережения, советует Кокорева.

https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html

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сша

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, сша, ближний восток