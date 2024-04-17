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В Ленинградском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров - РИА Новости, 17.04.2024
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15:53 17.04.2024 (обновлено: 16:23 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/detenyshi-1940601628.html
В Ленинградском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров
В Ленинградском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров - РИА Новости, 17.04.2024
В Ленинградском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров
Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет двух детенышей кошачьих лемуров. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:53
2024-04-17T16:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет двух детенышей кошачьих лемуров. &quot;Двадцать седьмого марта у самки кошачьего лемура по имени Нимфа родилось два детеныша&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Малыши уже окрепли и стараются проявлять самостоятельность. В частности, недавно они начали забираться к маме на спину, чтобы наблюдать за происходящим вокруг. Тем не менее большую часть времени детеныши все же проводят у Нимфы на животе. Питаются они пока только молоком, потому что до взрослой пищи еще не доросли, подчеркнули в учреждении.Отмечается, что сейчас в Ленинградском зоопарке живет семья из самца, самки и их детей: Атреи, Гебы, Париса и двух детенышей, которые родились месяц назад. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец: его основали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20240415/lenivtsy-1940150163.html
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В Ленинградском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров

В Ленинградском зоопарке у самки кошачьего лемура родились два детеныша

© Ленинградский зоопаркСамка кошачьего лемура с детенышами в Ленинградском зоопарке. Кадр видео
Самка кошачьего лемура с детенышами в Ленинградском зоопарке. Кадр видео
© Ленинградский зоопарк
Самка кошачьего лемура с детенышами в Ленинградском зоопарке. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет двух детенышей кошачьих лемуров.
«

"Двадцать седьмого марта у самки кошачьего лемура по имени Нимфа родилось два детеныша", — говорится в публикации в Telegram-канале.

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В Ленинградском зоопарке родился детеныш ленивца
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Малыши уже окрепли и стараются проявлять самостоятельность. В частности, недавно они начали забираться к маме на спину, чтобы наблюдать за происходящим вокруг. Тем не менее большую часть времени детеныши все же проводят у Нимфы на животе. Питаются они пока только молоком, потому что до взрослой пищи еще не доросли, подчеркнули в учреждении.
Отмечается, что сейчас в Ленинградском зоопарке живет семья из самца, самки и их детей: Атреи, Гебы, Париса и двух детенышей, которые родились месяц назад.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец: его основали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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