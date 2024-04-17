https://ria.ru/20240417/delo-1940491614.html

Источник сообщил о возбуждении дела против последователя Тесака

Источник сообщил о возбуждении дела против последователя Тесака - РИА Новости, 17.04.2024

Источник сообщил о возбуждении дела против последователя Тесака

Уголовное дело о публичных призывах к экстремизму возбудили против последователя националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T04:04

2024-04-17T04:04

2024-04-17T04:04

происшествия

москва

россия

максим марцинкевич

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уголовное дело о публичных призывах к экстремизму возбудили против последователя националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, администратор одного из Telegram-каналов публиковал видео и аудио, на которых лично призывал к экстремизму и разжиганию ненависти. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - сказал источник. Он добавил, что фигурант является одним из последователей праворадикального движения, созданного Марцинкевичем. Сам Марцинкевич, осужденный в 2017 году на десять лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), был найден мертвым в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами. Кроме того, Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

https://ria.ru/20240411/mordoviya-1939275604.html

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происшествия, москва, россия, максим марцинкевич