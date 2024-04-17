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В Казанском районе Тюменской области вода начала подходить к дамбам
В Казанском районе Тюменской области вода начала подходить к дамбам - РИА Новости, 17.04.2024
В Казанском районе Тюменской области вода начала подходить к дамбам
Вода начала подходить к дамбам в селе Казанское Казанского района Тюменской области, в зоне подтопления находятся населенные пункты, расположенные вдоль реки... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:01
2024-04-17T09:01
2024-04-17T09:01
происшествия
ишим
казанский район
тюменская область
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Вода начала подходить к дамбам в селе Казанское Казанского района Тюменской области, в зоне подтопления находятся населенные пункты, расположенные вдоль реки Ишим, сообщила глава района Татьяна Богданова в своем Telegram-канале. "Вода начала подходить к дамбам в селе Казанское. В зоне подтопления находятся населенные пункты, расположенные вдоль реки Ишим. Ильинское, Афонькинское, Большеярковское, Казанское, Гагарьевское, Огневское, Большеченчерское сельские поселения… В сельских поселениях созданы эвакуационные группы… Продолжаются работы по укреплению дамбы в селе Казанское", - сообщила об обстановке на утро Богданова.
https://ria.ru/20240415/pavodok-1940134604.html
ишим
казанский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ишим, казанский район, тюменская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим, Казанский район, Тюменская область, Наводнения в России — 2024
В Казанском районе Тюменской области вода начала подходить к дамбам
В Тюменской области вода начала подходить к дамбам в селе Казанское