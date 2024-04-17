https://ria.ru/20240417/damby-1940509628.html

В Казанском районе Тюменской области вода начала подходить к дамбам

В Казанском районе Тюменской области вода начала подходить к дамбам - РИА Новости, 17.04.2024

В Казанском районе Тюменской области вода начала подходить к дамбам

Вода начала подходить к дамбам в селе Казанское Казанского района Тюменской области, в зоне подтопления находятся населенные пункты, расположенные вдоль реки... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:01

2024-04-17T09:01

2024-04-17T09:01

происшествия

ишим

казанский район

тюменская область

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Вода начала подходить к дамбам в селе Казанское Казанского района Тюменской области, в зоне подтопления находятся населенные пункты, расположенные вдоль реки Ишим, сообщила глава района Татьяна Богданова в своем Telegram-канале. "Вода начала подходить к дамбам в селе Казанское. В зоне подтопления находятся населенные пункты, расположенные вдоль реки Ишим. Ильинское, Афонькинское, Большеярковское, Казанское, Гагарьевское, Огневское, Большеченчерское сельские поселения… В сельских поселениях созданы эвакуационные группы… Продолжаются работы по укреплению дамбы в селе Казанское", - сообщила об обстановке на утро Богданова.

https://ria.ru/20240415/pavodok-1940134604.html

ишим

казанский район

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ишим, казанский район, тюменская область, наводнения в россии — 2024