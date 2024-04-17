https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940539851.html

К кодексу этики ИИ присоединились более 360 организаций

К кодексу этики ИИ присоединились более 360 организаций - РИА Новости, 17.04.2024

К кодексу этики ИИ присоединились более 360 организаций

К кодексу этики искусственного интеллекта (ИИ) присоединились уже более 360 организаций и органов власти РФ, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:45

2024-04-17T11:45

2024-04-17T11:46

технологии

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. К кодексу этики искусственного интеллекта (ИИ) присоединились уже более 360 организаций и органов власти РФ, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Действует кодекс этики в сфере ИИ, к которому присоединилось уже более 360 организаций и органов власти. А в прошлом месяце 10 российских компаний и университетов подписали Декларацию об ответственной разработке и использовании генеративного ИИ", - заявил Чернышенко в рамках форума Data Fusion-2024. Он отметил, что в России также разработано свыше 100 национальных и 19 международных стандартов в области ИИ. По его словам, Россия должна стать "регуляторным раем" как для отечественных, так и для зарубежных компаний: "Мы исходим из концепции гибридного регулирования, когда часть вопросов снимается нормативными актами, а часть - с помощью мягкого права". По его словам, в стране уже утверждено 13 экспериментальных правовых режимов в сфере эксплуатации беспилотных авиасистем и беспилотного автотранспорта, а также в области здравоохранения. Вице-премьер добавил, что в перспективе государство планирует устанавливать ответственность за ущерб, причиненный гражданам при тестировании и использовании ИИ. Эти меры позволят расширить сферы применения технологий, не допуская их бесконтрольного применения. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил запустить новый национальный проект "Экономика данных". В его рамках будут развиваться ключевые технологические направления, включая квантовые технологии, облачные сервисы, искусственный интеллект и платформенные технологические решения, а для выполнения нацпроекта будут запущены 10 федеральных проектов.

https://ria.ru/20240205/ii-1925473702.html

https://ria.ru/20240416/vtsiom-1940340967.html

https://ria.ru/20230926/tekhnologii-1898785948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин