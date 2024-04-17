https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940537841.html
Правительство выделит средства на поддержку IT-разработок
Правительство выделит средства на поддержку IT-разработок - РИА Новости, 17.04.2024
Правительство выделит средства на поддержку IT-разработок
Кабмин РФ в рамках программы "Экономика данных" выделит гранты, субсидии и льготные кредиты на 130 миллиардов рублей для поддержки IT-разработок, сообщил... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:36
2024-04-17T11:36
2024-04-17T11:36
экономика
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Кабмин РФ в рамках программы "Экономика данных" выделит гранты, субсидии и льготные кредиты на 130 миллиардов рублей для поддержки IT-разработок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы должны обеспечить переход всей государственной ИТ-инфраструктуры и большинства систем наших предприятий на отечественные решения. При этом нужно обеспечить опережающее развитие. Для этого в программу заложены меры по поддержке новых разработок и научных исследований в форме грантов, субсидий, льготных кредитов на сумму около 130 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в рамках форума Data Fusion-2024.
https://ria.ru/20240407/vvp-1938367422.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий чернышенко
Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко
Правительство выделит средства на поддержку IT-разработок
Чернышенко: на поддержку IT-разработок выделят 130 миллиардов рублей
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Кабмин РФ в рамках программы "Экономика данных" выделит гранты, субсидии и льготные кредиты на 130 миллиардов рублей для поддержки IT-разработок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы должны обеспечить переход всей государственной ИТ-инфраструктуры и большинства систем наших предприятий на отечественные решения. При этом нужно обеспечить опережающее развитие. Для этого в программу заложены меры по поддержке новых разработок и научных исследований в форме грантов, субсидий, льготных кредитов на сумму около 130 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в рамках форума Data Fusion-2024.