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Правительство выделит средства на поддержку IT-разработок - РИА Новости, 17.04.2024
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11:36 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940537841.html
Правительство выделит средства на поддержку IT-разработок
Правительство выделит средства на поддержку IT-разработок - РИА Новости, 17.04.2024
Правительство выделит средства на поддержку IT-разработок
Кабмин РФ в рамках программы "Экономика данных" выделит гранты, субсидии и льготные кредиты на 130 миллиардов рублей для поддержки IT-разработок, сообщил... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:36
2024-04-17T11:36
экономика
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Кабмин РФ в рамках программы "Экономика данных" выделит гранты, субсидии и льготные кредиты на 130 миллиардов рублей для поддержки IT-разработок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы должны обеспечить переход всей государственной ИТ-инфраструктуры и большинства систем наших предприятий на отечественные решения. При этом нужно обеспечить опережающее развитие. Для этого в программу заложены меры по поддержке новых разработок и научных исследований в форме грантов, субсидий, льготных кредитов на сумму около 130 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в рамках форума Data Fusion-2024.
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экономика, россия, дмитрий чернышенко
Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко
Правительство выделит средства на поддержку IT-разработок

Чернышенко: на поддержку IT-разработок выделят 130 миллиардов рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВице-премьер Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Кабмин РФ в рамках программы "Экономика данных" выделит гранты, субсидии и льготные кредиты на 130 миллиардов рублей для поддержки IT-разработок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы должны обеспечить переход всей государственной ИТ-инфраструктуры и большинства систем наших предприятий на отечественные решения. При этом нужно обеспечить опережающее развитие. Для этого в программу заложены меры по поддержке новых разработок и научных исследований в форме грантов, субсидий, льготных кредитов на сумму около 130 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в рамках форума Data Fusion-2024.
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