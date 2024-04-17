https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940537841.html

Правительство выделит средства на поддержку IT-разработок

Правительство выделит средства на поддержку IT-разработок - РИА Новости, 17.04.2024

Правительство выделит средства на поддержку IT-разработок

Кабмин РФ в рамках программы "Экономика данных" выделит гранты, субсидии и льготные кредиты на 130 миллиардов рублей для поддержки IT-разработок, сообщил... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:36

2024-04-17T11:36

2024-04-17T11:36

экономика

россия

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927402582_0:0:3368:1896_1920x0_80_0_0_bf44881b21895049be045e3747b85df5.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Кабмин РФ в рамках программы "Экономика данных" выделит гранты, субсидии и льготные кредиты на 130 миллиардов рублей для поддержки IT-разработок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы должны обеспечить переход всей государственной ИТ-инфраструктуры и большинства систем наших предприятий на отечественные решения. При этом нужно обеспечить опережающее развитие. Для этого в программу заложены меры по поддержке новых разработок и научных исследований в форме грантов, субсидий, льготных кредитов на сумму около 130 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в рамках форума Data Fusion-2024.

https://ria.ru/20240407/vvp-1938367422.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дмитрий чернышенко