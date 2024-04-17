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В нескольких городах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 17.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 17.04.2024 (обновлено: 11:48 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/chernigov-1940519794.html
В нескольких городах Украины прогремели взрывы
В нескольких городах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 17.04.2024
В нескольких городах Украины прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в нескольких городах на севере, юге и востоке страны. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:13
2024-04-17T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
чернигов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в нескольких городах на севере, юге и востоке страны."В Чернигове слышны взрывы", — говорится в Telegram-канале "Общественное"."Страна" сообщает о взрывах в Кривом Роге.Издание "Главком" пишет о взрывах в Одессе.Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, один из ударов нанесли по инфраструктуре порта в районе Одессы. Он уточнил, что конкретных данных пока нет, дороги в сторону порта оцеплены, пропускают только "скорые".В 8:48 мск начала действовать воздушная тревога в Киеве и Киевской области, затем предупреждение распространилось на Черниговскую и Сумскую области Украины.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240416/vzryv-1940419849.html
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в мире, чернигов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чернигов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В нескольких городах Украины прогремели взрывы

В Кривом Роге, Одессе и Чернигове прогремели взрывы

© Фото : ДСНС УкраїниУкраинские спасатели на месте удара по гостинице с военными в Чернигове
Украинские спасатели на месте удара по гостинице с военными в Чернигове - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : ДСНС України
Украинские спасатели на месте удара по гостинице с военными в Чернигове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в нескольких городах на севере, юге и востоке страны.
Чернигове слышны взрывы", — говорится в Telegram-канале "Общественное".
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Вчера, 16:57
"Страна" сообщает о взрывах в Кривом Роге.
Издание "Главком" пишет о взрывах в Одессе.
Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, один из ударов нанесли по инфраструктуре порта в районе Одессы. Он уточнил, что конкретных данных пока нет, дороги в сторону порта оцеплены, пропускают только "скорые".
В 8:48 мск начала действовать воздушная тревога в Киеве и Киевской области, затем предупреждение распространилось на Черниговскую и Сумскую области Украины.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Вчера, 02:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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