https://ria.ru/20240417/chernigov-1940519794.html
В нескольких городах Украины прогремели взрывы
В нескольких городах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 17.04.2024
В нескольких городах Украины прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в нескольких городах на севере, юге и востоке страны. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:13
2024-04-17T10:13
2024-04-17T11:48
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в нескольких городах на севере, юге и востоке страны."В Чернигове слышны взрывы", — говорится в Telegram-канале "Общественное"."Страна" сообщает о взрывах в Кривом Роге.Издание "Главком" пишет о взрывах в Одессе.Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, один из ударов нанесли по инфраструктуре порта в районе Одессы. Он уточнил, что конкретных данных пока нет, дороги в сторону порта оцеплены, пропускают только "скорые".В 8:48 мск начала действовать воздушная тревога в Киеве и Киевской области, затем предупреждение распространилось на Черниговскую и Сумскую области Украины.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240416/vzryv-1940419849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Чернигов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В нескольких городах Украины прогремели взрывы
В Кривом Роге, Одессе и Чернигове прогремели взрывы