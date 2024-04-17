https://ria.ru/20240417/chernigov-1940519794.html

В нескольких городах Украины прогремели взрывы

В нескольких городах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 17.04.2024

В нескольких городах Украины прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в нескольких городах на севере, юге и востоке страны. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:13

2024-04-17T10:13

2024-04-17T11:48

специальная военная операция на украине

в мире

чернигов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в нескольких городах на севере, юге и востоке страны."В Чернигове слышны взрывы", — говорится в Telegram-канале "Общественное"."Страна" сообщает о взрывах в Кривом Роге.Издание "Главком" пишет о взрывах в Одессе.Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, один из ударов нанесли по инфраструктуре порта в районе Одессы. Он уточнил, что конкретных данных пока нет, дороги в сторону порта оцеплены, пропускают только "скорые".В 8:48 мск начала действовать воздушная тревога в Киеве и Киевской области, затем предупреждение распространилось на Черниговскую и Сумскую области Украины.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240416/vzryv-1940419849.html

https://ria.ru/20240416/vzryvy-1940289438.html

чернигов

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чернигов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия