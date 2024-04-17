https://ria.ru/20240417/chasov_yar-1940547450.html
В районе Часова Яра в ДНР идут активные бои
В районе Часова Яра в ДНР идут активные бои - РИА Новости, 17.04.2024
В районе Часова Яра в ДНР идут активные бои
Активные боевые действия в ДНР сейчас разворачиваются на авдеевском направлении и в районе Часова Яра, освобождение последнего - "приближается", сообщил глава... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:20
2024-04-17T12:20
2024-04-17T12:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
россия
авдеевка
часов яр
денис пушилин
украина
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Активные боевые действия в ДНР сейчас разворачиваются на авдеевском направлении и в районе Часова Яра, освобождение последнего - "приближается", сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Продвигаются наши подразделения с разным темпом на отдельных участках, где-то получается быстрее. Мы видим, что сейчас наиболее активные действия на авдеевском направлении, скажем так, за авдеевским направлением. И часовоярское направление, которое тоже в центре нашего внимания". - сказал Пушилин. По его словам, называть сроки освобождения Часова Яра пока рано, однако "освобождение приближается". Кроме того, рассказал глава ДНР, уже сейчас проводится оценка ситуации в недавно освобожденном населенном пункте Первомайское на донецком направлении - оценивается необходимый объем работ по разбору завалов и разминированию территории.
https://ria.ru/20240416/zapad-1940386926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В районе Часова Яра в ДНР идут активные бои
Пушилин заявил, что освобождение Часова Яра приближается