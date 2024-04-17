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В районе Часова Яра в ДНР идут активные бои - РИА Новости, 17.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 17.04.2024 (обновлено: 12:21 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/chasov_yar-1940547450.html
В районе Часова Яра в ДНР идут активные бои
В районе Часова Яра в ДНР идут активные бои - РИА Новости, 17.04.2024
В районе Часова Яра в ДНР идут активные бои
Активные боевые действия в ДНР сейчас разворачиваются на авдеевском направлении и в районе Часова Яра, освобождение последнего - "приближается", сообщил глава... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:20
2024-04-17T12:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
россия
авдеевка
часов яр
денис пушилин
украина
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Активные боевые действия в ДНР сейчас разворачиваются на авдеевском направлении и в районе Часова Яра, освобождение последнего - "приближается", сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Продвигаются наши подразделения с разным темпом на отдельных участках, где-то получается быстрее. Мы видим, что сейчас наиболее активные действия на авдеевском направлении, скажем так, за авдеевским направлением. И часовоярское направление, которое тоже в центре нашего внимания". - сказал Пушилин. По его словам, называть сроки освобождения Часова Яра пока рано, однако "освобождение приближается". Кроме того, рассказал глава ДНР, уже сейчас проводится оценка ситуации в недавно освобожденном населенном пункте Первомайское на донецком направлении - оценивается необходимый объем работ по разбору завалов и разминированию территории.
https://ria.ru/20240416/zapad-1940386926.html
донецкая народная республика
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часов яр
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донецкая народная республика, безопасность, россия, авдеевка, часов яр, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия, Авдеевка, Часов Яр, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В районе Часова Яра в ДНР идут активные бои

Пушилин заявил, что освобождение Часова Яра приближается

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Активные боевые действия в ДНР сейчас разворачиваются на авдеевском направлении и в районе Часова Яра, освобождение последнего - "приближается", сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Продвигаются наши подразделения с разным темпом на отдельных участках, где-то получается быстрее. Мы видим, что сейчас наиболее активные действия на авдеевском направлении, скажем так, за авдеевским направлением. И часовоярское направление, которое тоже в центре нашего внимания". - сказал Пушилин. По его словам, называть сроки освобождения Часова Яра пока рано, однако "освобождение приближается".
Кроме того, рассказал глава ДНР, уже сейчас проводится оценка ситуации в недавно освобожденном населенном пункте Первомайское на донецком направлении - оценивается необходимый объем работ по разбору завалов и разминированию территории.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьРоссияАвдеевкаЧасов ЯрДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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