https://ria.ru/20240417/chasov_yar-1940547450.html

В районе Часова Яра в ДНР идут активные бои

В районе Часова Яра в ДНР идут активные бои - РИА Новости, 17.04.2024

В районе Часова Яра в ДНР идут активные бои

Активные боевые действия в ДНР сейчас разворачиваются на авдеевском направлении и в районе Часова Яра, освобождение последнего - "приближается", сообщил глава... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:20

2024-04-17T12:20

2024-04-17T12:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

россия

авдеевка

часов яр

денис пушилин

украина

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Активные боевые действия в ДНР сейчас разворачиваются на авдеевском направлении и в районе Часова Яра, освобождение последнего - "приближается", сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Продвигаются наши подразделения с разным темпом на отдельных участках, где-то получается быстрее. Мы видим, что сейчас наиболее активные действия на авдеевском направлении, скажем так, за авдеевским направлением. И часовоярское направление, которое тоже в центре нашего внимания". - сказал Пушилин. По его словам, называть сроки освобождения Часова Яра пока рано, однако "освобождение приближается". Кроме того, рассказал глава ДНР, уже сейчас проводится оценка ситуации в недавно освобожденном населенном пункте Первомайское на донецком направлении - оценивается необходимый объем работ по разбору завалов и разминированию территории.

https://ria.ru/20240416/zapad-1940386926.html

донецкая народная республика

россия

авдеевка

часов яр

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, безопасность, россия, авдеевка, часов яр, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф