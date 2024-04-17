https://ria.ru/20240417/caesar-1940424381.html

"Не могут стрелять в ответ": на Западе признали обреченность ВСУ

"Не могут стрелять в ответ": на Западе признали обреченность ВСУ - РИА Новости, 17.04.2024

"Не могут стрелять в ответ": на Западе признали обреченность ВСУ

Спонсоры Украины прекрасно понимают, что ВСУ удерживают фронт в первую очередь благодаря артиллерии. Но нехватка снарядов и другие трудности, вызванные ошибками РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:00

2024-04-17T08:00

2024-04-17T08:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

себастьян лекорню

украина

сша

нато

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Спонсоры Украины прекрасно понимают, что ВСУ удерживают фронт в первую очередь благодаря артиллерии. Но нехватка снарядов и другие трудности, вызванные ошибками Вашингтона и прочих союзников Киева, вынуждают менять сложившийся подход. О том, на какой шаг решились на Западе, — в материале РИА Новости."Тот, кто не может стрелять, проиграет""Через несколько недель Россия сможет отвечать десятью артиллерийскими снарядами на каждый украинский выстрел, если США не предоставят дополнительную помощь", — заявил на днях глава Европейского командования Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. — Сторона конфликта, которой нечем стрелять, проиграет".Однако пакет помощи американским союзникам по всему миру, из которого на долю Киева приходится около 60 миллиардов долларов, обсуждают в конгрессе уже несколько месяцев.Более того, после недавнего удара Ирана по Израилю, поддержку Киева, Тель-Авива и Тайбэя в палате представителей собираются рассматривать отдельно, что еще сильнее снижает шансы Украины получить желаемое.Губительное разнообразиеНо нехваткой снарядов сложности ВСУ не исчерпываются. Еще один недостаток — буйное разнообразие артиллерийских систем, которые западные спонсоры поставляют Киеву."Транспортировка боеприпасов со склада на линию фронта — трудная задача, которая на Украине становится еще сложнее. В большинстве стран на вооружении два или три типа гаубиц. У Киева их 14!" — отмечает в статье для Королевского объединенного института оборонных исследований бывший научный сотрудник британского Генштаба Патрик Хинтон. Среди пестрой артиллерии ВСУ — и буксируемые M777 американского производства, и немецкие самоходные Panzerhaubitze 2000, и польские Krab, другие западные системы, не говоря уже о советских образцах.Проблема не только в снабжении боеприпасами, но и в запчастях. Срок службы ствола гаубицы — порядка 2,5 тысячи выстрелов, после чего требуется замена. А Британия, к примеру, не может изготавливать стволы калибра 155 миллиметров, преобладающего у ВСУ. В Европе же подходящих заводов немного.Даже если поставки боеприпасов удастся наладить, Киев все равно столкнется с логистическими сложностями. Прошлым летом во время контрнаступления ВСУ более трети их артиллерийских орудий находились в ремонте — а ведь тогда был максимальный расход снарядов украинской стороной за весь конфликт.Причина проста: круговое вероятное отклонение для обычных 155-миллиметровых снарядов, как указывает Хинтон, — 267 метров. То есть половина боеприпасов падает в этом радиусе от цели. А для уничтожения траншеи нужно два метра. Для штурма укрепленных российских позиций ВСУ требовалось колоссальное количество выстрелов, и артиллерия быстро изнашивалась. Конечно, есть и высокоточные снаряды, например "Экскалибур". Но они в 60 раз дороже.Поиски чудо-оружия продолжаются"Украина потеряла менее десяти процентов гаубиц CAESAR, предоставленных Францией и Данией. Повышенная мобильность обеспечила более высокую выживаемость, чем у других самоходных или буксируемых систем", — цитирует американское издание Defense News оптимистичное заявление представителей французской компании KNDS Nexter, производителя этих самоходок.По данным этой корпорации, потери прочих артиллерийских систем — около 30 процентов.На деле же ситуация для французской фирмы не столь радужная. Всего Киев, по сведениям Defense News, получил 55 таких систем, и, даже по информации западных служб OSINT, уничтожено как минимум восемь единиц, то есть не десять, а 15 процентов. Впрочем, это все же меньше, чем у других.Вероятно, именно этим и обусловлены планы Киева сосредоточиться на поставках "Цезарей": в январе Украина закупила шесть самоходок, Париж планирует отправить еще 50. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню утверждает, что производитель сумел вдвое сократить сроки изготовления. До конца 2024-го Nexter обещает выпустить 78 гаубиц — по шесть в месяц.Это самая легкая САУ в мире — всего 18 тонн, почти вдвое меньше шведской Archer, еще одной колесной гаубицы, поставляемой Киеву. Отсюда и мобильность. Чтобы подготовить CAESAR к стрельбе, требуется минута. За такой же промежуток времени она может выпустить восемь снарядов (боекомплект — 30). Возврат в походное положение — 40 секунд.Хотя на первых порах эксперты были настроены скептично. Французский военный аналитик Ксавье Моро предупреждал: гаубицы создавались для тех театров боевых действий, где практически нет контрбатарейной борьбы. Поэтому и "сэкономили" на броне.На Украине же ситуация совсем другая. "Использование дронов и барражирующих боеприпасов стало реальной угрозой на расстоянии 40 километров, с которого работает CAESAR", — признают в Nexter. Однако мобильность сокращает потери.Тем не менее вряд ли расчет Киева на парижские поставки оправдается. В субботу СМИ сообщили, что в подконтрольный ВСУ Славянск прибыла партия этих самоходок с французскими операторами. Как проинформировал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег, уже в понедельник по расположению украинских артиллеристов и французских наемников был нанесен удар. Значит, теперь CAESAR достанется не только от российских БПЛА, но и от более тяжелых вооружений.

https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html

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сша

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

вооруженные силы украины, себастьян лекорню, украина, сша, нато