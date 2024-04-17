https://ria.ru/20240417/britaniya-1940598732.html

В Британии призвали отказаться от физического наказания детей

В Британии призвали отказаться от физического наказания детей - РИА Новости, 17.04.2024

В Британии призвали отказаться от физического наказания детей

Королевская коллегия педиатрии и детского здоровья (RCPCH) Великобритании опубликовала в среду доклад с призывом к законодательным изменениям в Англии и... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:44

2024-04-17T15:44

2024-04-17T15:56

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Королевская коллегия педиатрии и детского здоровья (RCPCH) Великобритании опубликовала в среду доклад с призывом к законодательным изменениям в Англии и Северной Ирландии, где родители еще могут воспользоваться правом на "разумное наказание" для оправдания физического воздействия на ребенка. "В Англии и Северной Ирландии дети представляют единственную группу людей, которые не защищены полностью от физического насилия, оказывающего значительное негативное влияние на детей", – говорится в докладе. Как утверждают авторы публикации, в Англии и Северной Ирландии родители до сих пор могут воспользоваться закрепившейся формулировкой "разумного наказания", чтобы оправдать физическое наказание ребенка в определенных обстоятельствах, такое как пощечины, шлепки и удары. В связи с этим педиатры призывают законодателей последовать примеру Шотландии и Уэльса, где в законах нет подобных пробелов, а родители не могут прятаться за формулировкой "разумного наказания", чтобы избежать уголовного преследования и суда.

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англия

северная ирландия

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в мире, здоровье - общество, англия, северная ирландия, великобритания