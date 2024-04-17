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В Британии призвали отказаться от физического наказания детей - РИА Новости, 17.04.2024
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15:44 17.04.2024 (обновлено: 15:56 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/britaniya-1940598732.html
В Британии призвали отказаться от физического наказания детей
В Британии призвали отказаться от физического наказания детей - РИА Новости, 17.04.2024
В Британии призвали отказаться от физического наказания детей
Королевская коллегия педиатрии и детского здоровья (RCPCH) Великобритании опубликовала в среду доклад с призывом к законодательным изменениям в Англии и... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:44
2024-04-17T15:56
в мире
здоровье - общество
англия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Королевская коллегия педиатрии и детского здоровья (RCPCH) Великобритании опубликовала в среду доклад с призывом к законодательным изменениям в Англии и Северной Ирландии, где родители еще могут воспользоваться правом на "разумное наказание" для оправдания физического воздействия на ребенка. "В Англии и Северной Ирландии дети представляют единственную группу людей, которые не защищены полностью от физического насилия, оказывающего значительное негативное влияние на детей", – говорится в докладе. Как утверждают авторы публикации, в Англии и Северной Ирландии родители до сих пор могут воспользоваться закрепившейся формулировкой "разумного наказания", чтобы оправдать физическое наказание ребенка в определенных обстоятельствах, такое как пощечины, шлепки и удары. В связи с этим педиатры призывают законодателей последовать примеру Шотландии и Уэльса, где в законах нет подобных пробелов, а родители не могут прятаться за формулировкой "разумного наказания", чтобы избежать уголовного преследования и суда.
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в мире, здоровье - общество, англия, северная ирландия, великобритания
В мире, Здоровье - Общество, Англия, Северная Ирландия, Великобритания
В Британии призвали отказаться от физического наказания детей

Педиатры призвала к законодательным изменениям в Англии и Северной Ирландии

© Depositphotos.com / ia__64Мужчина бьет ребенка
Мужчина бьет ребенка - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Depositphotos.com / ia__64
Мужчина бьет ребенка . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Королевская коллегия педиатрии и детского здоровья (RCPCH) Великобритании опубликовала в среду доклад с призывом к законодательным изменениям в Англии и Северной Ирландии, где родители еще могут воспользоваться правом на "разумное наказание" для оправдания физического воздействия на ребенка.
«
"В Англии и Северной Ирландии дети представляют единственную группу людей, которые не защищены полностью от физического насилия, оказывающего значительное негативное влияние на детей", – говорится в докладе.
Как утверждают авторы публикации, в Англии и Северной Ирландии родители до сих пор могут воспользоваться закрепившейся формулировкой "разумного наказания", чтобы оправдать физическое наказание ребенка в определенных обстоятельствах, такое как пощечины, шлепки и удары.
В связи с этим педиатры призывают законодателей последовать примеру Шотландии и Уэльса, где в законах нет подобных пробелов, а родители не могут прятаться за формулировкой "разумного наказания", чтобы избежать уголовного преследования и суда.
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