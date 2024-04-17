https://ria.ru/20240417/britaniya-1940598732.html
В Британии призвали отказаться от физического наказания детей
В Британии призвали отказаться от физического наказания детей - РИА Новости, 17.04.2024
В Британии призвали отказаться от физического наказания детей
Королевская коллегия педиатрии и детского здоровья (RCPCH) Великобритании опубликовала в среду доклад с призывом к законодательным изменениям в Англии и... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:44
2024-04-17T15:44
2024-04-17T15:56
в мире
здоровье - общество
англия
северная ирландия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/45/1551734531_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fc732403bf92c13abd6fdc1c7e168e15.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Королевская коллегия педиатрии и детского здоровья (RCPCH) Великобритании опубликовала в среду доклад с призывом к законодательным изменениям в Англии и Северной Ирландии, где родители еще могут воспользоваться правом на "разумное наказание" для оправдания физического воздействия на ребенка. "В Англии и Северной Ирландии дети представляют единственную группу людей, которые не защищены полностью от физического насилия, оказывающего значительное негативное влияние на детей", – говорится в докладе. Как утверждают авторы публикации, в Англии и Северной Ирландии родители до сих пор могут воспользоваться закрепившейся формулировкой "разумного наказания", чтобы оправдать физическое наказание ребенка в определенных обстоятельствах, такое как пощечины, шлепки и удары. В связи с этим педиатры призывают законодателей последовать примеру Шотландии и Уэльса, где в законах нет подобных пробелов, а родители не могут прятаться за формулировкой "разумного наказания", чтобы избежать уголовного преследования и суда.
https://ria.ru/20240321/proekt-1934816786.html
англия
северная ирландия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/45/1551734531_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_2a2c44944d7ac4c52247bf029b4778d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, англия, северная ирландия, великобритания
В мире, Здоровье - Общество, Англия, Северная Ирландия, Великобритания
В Британии призвали отказаться от физического наказания детей
Педиатры призвала к законодательным изменениям в Англии и Северной Ирландии
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Королевская коллегия педиатрии и детского здоровья (RCPCH) Великобритании опубликовала в среду доклад с призывом к законодательным изменениям в Англии и Северной Ирландии, где родители еще могут воспользоваться правом на "разумное наказание" для оправдания физического воздействия на ребенка.
«
"В Англии и Северной Ирландии дети представляют единственную группу людей, которые не защищены полностью от физического насилия, оказывающего значительное негативное влияние на детей", – говорится в докладе.
Как утверждают авторы публикации, в Англии и Северной Ирландии родители до сих пор могут воспользоваться закрепившейся формулировкой "разумного наказания", чтобы оправдать физическое наказание ребенка в определенных обстоятельствах, такое как пощечины, шлепки и удары.
В связи с этим педиатры призывают законодателей последовать примеру Шотландии и Уэльса, где в законах нет подобных пробелов, а родители не могут прятаться за формулировкой "разумного наказания", чтобы избежать уголовного преследования и суда.