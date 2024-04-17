https://ria.ru/20240417/britaniya-1940589859.html

Минфин Британии обсудит с Йеллен идею использовать активы России

Минфин Британии обсудит с Йеллен идею использовать активы России - РИА Новости, 17.04.2024

Минфин Британии обсудит с Йеллен идею использовать активы России

Министр финансов Великобритании Джереми Хант в интервью Bloomberg TV назвал "очень интригующим" предложение об использовании замороженных российских активов для РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:06

2024-04-17T15:06

2024-04-17T15:06

украина

россия

сша

джереми хант

джанет йеллен

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Министр финансов Великобритании Джереми Хант в интервью Bloomberg TV назвал "очень интригующим" предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины и заявил, что обсудит эту идею со своей американской коллегой Джанет Йеллен в ходе своего визита в США. "Я думаю, что это очень интригующее предложение. Я встречусь с министром Йеллен в течение следующих двух дней, и, несомненно, обсужу с ней это и узнаю больше деталей по этому вопросу", - заявил он в ходе своей поездки в США. Вместе с этим Хант заявил, что необходимо думать обо всех возможных способах оказания помощи Киеву. По его словам, конфликт на Украине является "экзистенциальной битвой" не только для самой Украины, но и для мирового порядка. Ранее глава американского минфина сообщила, что США ищут способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины, включая фактическую конфискацию и возможность использовать средства в качестве обеспечительной меры. Она заявила, что ее ведомство работает над задачей представить план по использованию активов РФ на встрече лидеров "Большой семерки" (G7) в июне. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240415/politico-1940100509.html

https://ria.ru/20231120/aktivy-1910477212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, джереми хант, джанет йеллен, евросоюз, санкции в отношении россии