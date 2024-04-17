Минфин Британии обсудит с Йеллен идею использовать активы России
В Британии назвали идею использовать активы России на нужды Украины интригующей
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Министр финансов Великобритании Джереми Хант в интервью Bloomberg TV назвал "очень интригующим" предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины и заявил, что обсудит эту идею со своей американской коллегой Джанет Йеллен в ходе своего визита в США.
"Я думаю, что это очень интригующее предложение. Я встречусь с министром Йеллен в течение следующих двух дней, и, несомненно, обсужу с ней это и узнаю больше деталей по этому вопросу", - заявил он в ходе своей поездки в США.
Вместе с этим Хант заявил, что необходимо думать обо всех возможных способах оказания помощи Киеву. По его словам, конфликт на Украине является "экзистенциальной битвой" не только для самой Украины, но и для мирового порядка.
Ранее глава американского минфина сообщила, что США ищут способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины, включая фактическую конфискацию и возможность использовать средства в качестве обеспечительной меры. Она заявила, что ее ведомство работает над задачей представить план по использованию активов РФ на встрече лидеров "Большой семерки" (G7) в июне.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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