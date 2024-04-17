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МЧС организовало учения для представителей стран БРИКС в Архангельске
МЧС организовало учения для представителей стран БРИКС в Архангельске - РИА Новости, 17.04.2024
МЧС организовало учения для представителей стран БРИКС в Архангельске
МЧС России организовало для представителей Китая, Эфиопии, Индии, ОАЭ и Белоруссии масштабные демонстрационные учения по ликвидации ЧС на ледоколе "Капитан... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T07:10
2024-04-17T07:10
2024-04-17T07:10
россия
архангельск
китай
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. МЧС России организовало для представителей Китая, Эфиопии, Индии, ОАЭ и Белоруссии масштабные демонстрационные учения по ликвидации ЧС на ледоколе "Капитан Чадаев" в Архангельске, сообщает МЧС РФ. Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков анонсировал заседание рабочей группы БРИКС по управлению рисками стихийных бедствий в Архангельске. "Двухдневная встреча проходит в Архангельске. Представители России, Китая, Эфиопии, Индии, ОАЭ и Беларуси обмениваются опытом по управлению рисками стихийных бедствий... В рамках встречи для иностранных гостей организовано масштабное демонстрационное учение по ликвидации ЧС на ледоколе "Капитан Чадаев"", - говорится в сообщении. Кроме того, участники заседания уделили внимание развитию систем мониторинга природных опасностей, информирования и раннего оповещения, национальных поисково-спасательных отрядов и обмену оперативной информацией по линии дежурных служб.
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россия, архангельск, китай, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брикс, в мире
Россия, Архангельск, Китай, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), БРИКС, В мире
МЧС организовало учения для представителей стран БРИКС в Архангельске
МЧС организовало для представителей стран БРИКС учения по ликвидации ЧС