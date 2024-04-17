https://ria.ru/20240417/briks-1940500153.html

МЧС организовало учения для представителей стран БРИКС в Архангельске

МЧС организовало учения для представителей стран БРИКС в Архангельске - РИА Новости, 17.04.2024

МЧС организовало учения для представителей стран БРИКС в Архангельске

МЧС России организовало для представителей Китая, Эфиопии, Индии, ОАЭ и Белоруссии масштабные демонстрационные учения по ликвидации ЧС на ледоколе "Капитан... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T07:10

2024-04-17T07:10

2024-04-17T07:10

россия

архангельск

китай

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

брикс

в мире

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. МЧС России организовало для представителей Китая, Эфиопии, Индии, ОАЭ и Белоруссии масштабные демонстрационные учения по ликвидации ЧС на ледоколе "Капитан Чадаев" в Архангельске, сообщает МЧС РФ. Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков анонсировал заседание рабочей группы БРИКС по управлению рисками стихийных бедствий в Архангельске. "Двухдневная встреча проходит в Архангельске. Представители России, Китая, Эфиопии, Индии, ОАЭ и Беларуси обмениваются опытом по управлению рисками стихийных бедствий... В рамках встречи для иностранных гостей организовано масштабное демонстрационное учение по ликвидации ЧС на ледоколе "Капитан Чадаев"", - говорится в сообщении. Кроме того, участники заседания уделили внимание развитию систем мониторинга природных опасностей, информирования и раннего оповещения, национальных поисково-спасательных отрядов и обмену оперативной информацией по линии дежурных служб.

https://ria.ru/20240319/meganauchnye_ustanovki-1934138857.html

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архангельск

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россия, архангельск, китай, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брикс, в мире