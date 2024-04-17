https://ria.ru/20240417/briks-1940489371.html
Египет поддержал идею создания зерновой биржи БРИКС
Египет поддержал идею создания зерновой биржи БРИКС - РИА Новости, 17.04.2024
Египет поддержал идею создания зерновой биржи БРИКС
Египет поддерживает инициативу по созданию зерновой биржи БРИКС, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T03:12
2024-04-17T03:12
2024-04-17T03:12
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Египет поддерживает инициативу по созданию зерновой биржи БРИКС, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит. Инициативу создания зерновой биржи БРИКС выдвинул в конце декабря Союз экспортеров зерна, а на встрече с представителями АПК в марте президенту России Владимиру Путину о ней доложил глава союза Эдуард Зернин. Глава государства поддержал инициативу, отметив, что "биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе" - и "это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование" и отражается на потребителях. "Данная идея обсуждается центральным банком, нежели министерством финансов. Но что касается нашей поддержки - мы поддерживаем", - сообщил Мааит на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. БРИКС объединяет девять государств - Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. По оценке РИА Новости, часть государств, входящих в объединение, экспортируют четверть всей пшеницы в мире, почти 40% риса и 6% кукурузы.
https://ria.ru/20240417/briks-1940482272.html
https://ria.ru/20240414/iran-1939981509.html
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в мире, брикс, египет
Египет поддержал идею создания зерновой биржи БРИКС
Минфин Египта выразил поддержку идее создания зерновой биржи БРИКС
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Египет поддерживает инициативу по созданию зерновой биржи БРИКС, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит.
Инициативу создания зерновой биржи БРИКС выдвинул в конце декабря Союз экспортеров зерна, а на встрече с представителями АПК в марте президенту России Владимиру Путину
о ней доложил глава союза Эдуард Зернин. Глава государства поддержал инициативу, отметив, что "биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе" - и "это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование" и отражается на потребителях.
"Данная идея обсуждается центральным банком, нежели министерством финансов. Но что касается нашей поддержки - мы поддерживаем", - сообщил Мааит на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
БРИКС объединяет девять государств - Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. По оценке РИА Новости, часть государств, входящих в объединение, экспортируют четверть всей пшеницы в мире, почти 40% риса и 6% кукурузы.