https://ria.ru/20240417/briks-1940489371.html

Египет поддержал идею создания зерновой биржи БРИКС

Египет поддержал идею создания зерновой биржи БРИКС - РИА Новости, 17.04.2024

Египет поддержал идею создания зерновой биржи БРИКС

Египет поддерживает инициативу по созданию зерновой биржи БРИКС, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T03:12

2024-04-17T03:12

2024-04-17T03:12

в мире

брикс

египет

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Египет поддерживает инициативу по созданию зерновой биржи БРИКС, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит. Инициативу создания зерновой биржи БРИКС выдвинул в конце декабря Союз экспортеров зерна, а на встрече с представителями АПК в марте президенту России Владимиру Путину о ней доложил глава союза Эдуард Зернин. Глава государства поддержал инициативу, отметив, что "биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе" - и "это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование" и отражается на потребителях. "Данная идея обсуждается центральным банком, нежели министерством финансов. Но что касается нашей поддержки - мы поддерживаем", - сообщил Мааит на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. БРИКС объединяет девять государств - Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. По оценке РИА Новости, часть государств, входящих в объединение, экспортируют четверть всей пшеницы в мире, почти 40% риса и 6% кукурузы.

https://ria.ru/20240417/briks-1940482272.html

https://ria.ru/20240414/iran-1939981509.html

египет

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в мире, брикс, египет