https://ria.ru/20240417/briks-1940482272.html
Расширение БРИКС увеличило долю организации в мировой экономике
Расширение БРИКС увеличило долю организации в мировой экономике - РИА Новости, 17.04.2024
Расширение БРИКС увеличило долю организации в мировой экономике
Расширение БРИКС позволило нарастить долю организации в мировом объеме производства с 32% до 37%, сообщила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T00:45
2024-04-17T00:45
2024-04-17T01:47
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Расширение БРИКС позволило нарастить долю организации в мировом объеме производства с 32% до 37%, сообщила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. "Сегодня страны G7 контролируют 30% мирового производства, БРИКС - 32%. С учетом новых прибавлений - 37%", - заявила она на заседании Бреттон-Вудского комитета в ходе весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. При этом, как отметила глава ВТО, фрагментация мировой экономики и ее разделение на два торговых блока может привести к потере 5% мирового ВВП в долгосрочной перспективе. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
https://ria.ru/20240415/evropa-1939995933.html
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бразилия, россия, нгози оконджо-ивеала, брикс, всемирная торговая организация (вто), g7, в мире
Бразилия, Россия, Нгози Оконджо-Ивеала, БРИКС, Всемирная торговая организация (ВТО), G7, В мире
Расширение БРИКС увеличило долю организации в мировой экономике
Глава ВТО: расширение БРИКС повысило долю объединения в мировой экономике до 37%
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Расширение БРИКС позволило нарастить долю организации в мировом объеме производства с 32% до 37%, сообщила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.
"Сегодня страны G7 контролируют 30% мирового производства, БРИКС - 32%. С учетом новых прибавлений - 37%", - заявила она на заседании Бреттон-Вудского комитета в ходе весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
При этом, как отметила глава ВТО, фрагментация мировой экономики и ее разделение на два торговых блока может привести к потере 5% мирового ВВП в долгосрочной перспективе.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.