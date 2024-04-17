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Попова заявила о росте глобальных угроз биологической безопасности - РИА Новости, 17.04.2024
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10:06 17.04.2024 (обновлено: 10:17 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/bioopasnost-1940518451.html
Попова заявила о росте глобальных угроз биологической безопасности
Попова заявила о росте глобальных угроз биологической безопасности - РИА Новости, 17.04.2024
Попова заявила о росте глобальных угроз биологической безопасности
Глобальные угрозы биологической безопасности растут, эпидемиологическая обстановка в мире нестабильна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:06
2024-04-17T10:17
африка
великобритания
вьетнам
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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КАМПАЛА, 17 апр - РИА Новости. Глобальные угрозы биологической безопасности растут, эпидемиологическая обстановка в мире нестабильна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мониторинг и анализ биологических рисков показывают, что угрозы глобальной биологической безопасности растут, и жизнь показывает, что это так. Эпидемиологическая обстановка в мире нестабильна", - сказала Попова на Первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями. Она отметила, что усиливаются и распространяются на новые территории вспышки опасных лихорадок Эбола и Марбург, в том числе в Африке. За 2023 год зарегистрировано более 3,5 миллиона случаев лихорадки Денге, растет число заболеваний лихорадкой Западного Нила, уточнила Попова. Кроме того, расширяется география холеры: в прошлом году заболели более полумиллиона человек в 25 странах мира, а за 3 месяца 2024 года только официально подтверждено 110 тысяч случаев заболевания в 23 странах, подчеркнула она. По ее словам, высок риск появления нового патогенного вируса гриппа. В 2023 году году случаи заражения людей вирусами гриппа птиц зафиксированы в Великобритании, Вьетнаме, Испании, Китае, США, а также впервые в Южной Америке: Эквадоре и Чили, пояснила Попова.
https://ria.ru/20240404/popova-1937788234.html
https://ria.ru/20240417/putin-1940512482.html
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африка, великобритания, вьетнам, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Африка, Великобритания, Вьетнам, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Попова заявила о росте глобальных угроз биологической безопасности

Глава Роспотребнадзора Попова: угрозы биологической безопасности растут

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники. Архивное фото
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КАМПАЛА, 17 апр - РИА Новости. Глобальные угрозы биологической безопасности растут, эпидемиологическая обстановка в мире нестабильна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мониторинг и анализ биологических рисков показывают, что угрозы глобальной биологической безопасности растут, и жизнь показывает, что это так. Эпидемиологическая обстановка в мире нестабильна", - сказала Попова на Первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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Она отметила, что усиливаются и распространяются на новые территории вспышки опасных лихорадок Эбола и Марбург, в том числе в Африке.
За 2023 год зарегистрировано более 3,5 миллиона случаев лихорадки Денге, растет число заболеваний лихорадкой Западного Нила, уточнила Попова. Кроме того, расширяется география холеры: в прошлом году заболели более полумиллиона человек в 25 странах мира, а за 3 месяца 2024 года только официально подтверждено 110 тысяч случаев заболевания в 23 странах, подчеркнула она.
По ее словам, высок риск появления нового патогенного вируса гриппа. В 2023 году году случаи заражения людей вирусами гриппа птиц зафиксированы в Великобритании, Вьетнаме, Испании, Китае, США, а также впервые в Южной Америке: Эквадоре и Чили, пояснила Попова.
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АфрикаВеликобританияВьетнамАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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