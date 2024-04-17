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Beeline Cloud и AUXO разработали портал дистрибьюторов для крупной компании - РИА Новости, 17.04.2024
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14:04 17.04.2024
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Beeline Cloud и AUXO разработали портал дистрибьюторов для крупной компании
Beeline Cloud и AUXO разработали портал дистрибьюторов для крупной компании - РИА Новости, 17.04.2024
Beeline Cloud и AUXO разработали портал дистрибьюторов для крупной компании
Облачный провайдер beeline cloud совместно с ИТ-компанией ООО "Атос Айти Солюшенс энд Сервисез" (AUXO) разработали портал дистрибьюторов для крупного... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:04
2024-04-17T14:04
россия
билайн
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beeline cloud
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Облачный провайдер beeline cloud совместно с ИТ-компанией ООО "Атос Айти Солюшенс энд Сервисез" (AUXO) разработали портал дистрибьюторов для крупного производителя продуктов питания, сообщает провайдер.После решения зарубежного провайдера ПО приостановить продление лицензий на свои продукты в России, AUXO необходимо было в сжатые сроки создать новый портал для замены сайта клиента, а также автоматизировать бизнес-процессы, связанные с оформлением заказов дистрибьюторами. При реализации проекта эксперты AUXO ориентировались на необходимость создания удобного и интуитивно понятного интерфейса сайта для пользователя. Главной особенностью проекта стала интеграция портала с программой управления бизнес-процессами SAP (САП) для размещения заказов и получения различных отчетов на основе данных из системы. В результате интерфейс портала разработан с использованием технологии React (Реакт), а логика приложения, в том числе и интеграция с SAP, реализованы на платформе .NET 7. (.НЕТ 7.). Кроссплатформенное решение развернуто на OC Linux (Линукс).Данные платформы были выбраны из-за высокой скорости реализации, независимости от других систем и легкой расширяемости. По отзывам пользователей новый портал стал работать быстрее."Повышение качества бизнес-процессов наших клиентов - в числе приоритетных задач AUXO. Мы готовы предоставлять высокий уровень экспертизы и услуг, чтобы оперативно решать задачи любой сложности. Сегодня, когда некоторые компании решили покинуть Россию, это особенно ценно", - прокомментировал генеральный директор AUXO Алексей Декало.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pWxnhrgPPz
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россия, билайн, вымпелком, beeline cloud
Россия, Билайн, ВымпелКом, beeline cloud

Beeline Cloud и AUXO разработали портал дистрибьюторов для крупной компании

© Фото : beeline cloud beeline cloud
beeline cloud - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : beeline cloud
beeline cloud
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Облачный провайдер beeline cloud совместно с ИТ-компанией ООО "Атос Айти Солюшенс энд Сервисез" (AUXO) разработали портал дистрибьюторов для крупного производителя продуктов питания, сообщает провайдер.
После решения зарубежного провайдера ПО приостановить продление лицензий на свои продукты в России, AUXO необходимо было в сжатые сроки создать новый портал для замены сайта клиента, а также автоматизировать бизнес-процессы, связанные с оформлением заказов дистрибьюторами.
При реализации проекта эксперты AUXO ориентировались на необходимость создания удобного и интуитивно понятного интерфейса сайта для пользователя. Главной особенностью проекта стала интеграция портала с программой управления бизнес-процессами SAP (САП) для размещения заказов и получения различных отчетов на основе данных из системы.
В результате интерфейс портала разработан с использованием технологии React (Реакт), а логика приложения, в том числе и интеграция с SAP, реализованы на платформе .NET 7. (.НЕТ 7.). Кроссплатформенное решение развернуто на OC Linux (Линукс).
Данные платформы были выбраны из-за высокой скорости реализации, независимости от других систем и легкой расширяемости. По отзывам пользователей новый портал стал работать быстрее.
"Повышение качества бизнес-процессов наших клиентов - в числе приоритетных задач AUXO. Мы готовы предоставлять высокий уровень экспертизы и услуг, чтобы оперативно решать задачи любой сложности. Сегодня, когда некоторые компании решили покинуть Россию, это особенно ценно", - прокомментировал генеральный директор AUXO Алексей Декало.
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РоссияБилайнВымпелКомbeeline cloud
 
 
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