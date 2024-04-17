https://ria.ru/20240417/bilayn-1940571506.html

Beeline Cloud и AUXO разработали портал дистрибьюторов для крупной компании

Beeline Cloud и AUXO разработали портал дистрибьюторов для крупной компании - РИА Новости, 17.04.2024

Beeline Cloud и AUXO разработали портал дистрибьюторов для крупной компании

Облачный провайдер beeline cloud совместно с ИТ-компанией ООО "Атос Айти Солюшенс энд Сервисез" (AUXO) разработали портал дистрибьюторов для крупного... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:04

2024-04-17T14:04

2024-04-17T14:04

россия

билайн

вымпелком

beeline cloud

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Облачный провайдер beeline cloud совместно с ИТ-компанией ООО "Атос Айти Солюшенс энд Сервисез" (AUXO) разработали портал дистрибьюторов для крупного производителя продуктов питания, сообщает провайдер.После решения зарубежного провайдера ПО приостановить продление лицензий на свои продукты в России, AUXO необходимо было в сжатые сроки создать новый портал для замены сайта клиента, а также автоматизировать бизнес-процессы, связанные с оформлением заказов дистрибьюторами. При реализации проекта эксперты AUXO ориентировались на необходимость создания удобного и интуитивно понятного интерфейса сайта для пользователя. Главной особенностью проекта стала интеграция портала с программой управления бизнес-процессами SAP (САП) для размещения заказов и получения различных отчетов на основе данных из системы. В результате интерфейс портала разработан с использованием технологии React (Реакт), а логика приложения, в том числе и интеграция с SAP, реализованы на платформе .NET 7. (.НЕТ 7.). Кроссплатформенное решение развернуто на OC Linux (Линукс).Данные платформы были выбраны из-за высокой скорости реализации, независимости от других систем и легкой расширяемости. По отзывам пользователей новый портал стал работать быстрее."Повышение качества бизнес-процессов наших клиентов - в числе приоритетных задач AUXO. Мы готовы предоставлять высокий уровень экспертизы и услуг, чтобы оперативно решать задачи любой сложности. Сегодня, когда некоторые компании решили покинуть Россию, это особенно ценно", - прокомментировал генеральный директор AUXO Алексей Декало.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pWxnhrgPPz

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, вымпелком, beeline cloud