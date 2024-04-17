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В Горловке за Дворцом культуры упал украинский БПЛА

В Горловке за Дворцом культуры упал украинский БПЛА - РИА Новости, 17.04.2024

В Горловке за Дворцом культуры упал украинский БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат упал за Дворцом культуры "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T22:13

2024-04-17T22:13

2024-04-17T22:13

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат упал за Дворцом культуры "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "По сообщениям жителей Горловки, беспилотник ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) упал за Дворцом культуры "Комсомолец". До этого дрон кружил над жилмассивом", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240417/vylazki-1940671905.html

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в мире, горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол