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В Горловке за Дворцом культуры упал украинский БПЛА
В Горловке за Дворцом культуры упал украинский БПЛА - РИА Новости, 17.04.2024
В Горловке за Дворцом культуры упал украинский БПЛА
Украинский беспилотный летательный аппарат упал за Дворцом культуры "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T22:13
2024-04-17T22:13
2024-04-17T22:13
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат упал за Дворцом культуры "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "По сообщениям жителей Горловки, беспилотник ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) упал за Дворцом культуры "Комсомолец". До этого дрон кружил над жилмассивом", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В Горловке за Дворцом культуры упал украинский БПЛА
В Горловке за Дворцом культуры "Комсомолец" упал украинский беспилотник