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В Горловке за Дворцом культуры упал украинский БПЛА - РИА Новости, 17.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:13 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940675976.html
В Горловке за Дворцом культуры упал украинский БПЛА
В Горловке за Дворцом культуры упал украинский БПЛА - РИА Новости, 17.04.2024
В Горловке за Дворцом культуры упал украинский БПЛА
Украинский беспилотный летательный аппарат упал за Дворцом культуры "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T22:13
2024-04-17T22:13
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецк
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат упал за Дворцом культуры "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "По сообщениям жителей Горловки, беспилотник ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) упал за Дворцом культуры "Комсомолец". До этого дрон кружил над жилмассивом", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240417/vylazki-1940671905.html
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в мире, горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Стирол
В Горловке за Дворцом культуры упал украинский БПЛА

В Горловке за Дворцом культуры "Комсомолец" упал украинский беспилотник

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОстатки снаряда рядом с жилыми домами Никитовского района города Горловка
Остатки снаряда рядом с жилыми домами Никитовского района города Горловка - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Остатки снаряда рядом с жилыми домами Никитовского района города Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат упал за Дворцом культуры "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"По сообщениям жителей Горловки, беспилотник ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) упал за Дворцом культуры "Комсомолец". До этого дрон кружил над жилмассивом", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоСтирол
 
 
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