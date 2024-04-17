https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940548128.html

В Тверской области в лесу обезвредили беспилотник

В Тверской области в лесу обезвредили беспилотник - РИА Новости, 17.04.2024

В Тверской области в лесу обезвредили беспилотник

Беспилотник обезврежен в лесу в Калязинском округе Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:24

2024-04-17T12:24

2024-04-17T12:30

тверская область

происшествия

игорь руденя

калязин

калязинский район

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РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Беспилотник обезврежен в лесу в Калязинском округе Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Семнадцатого апреля в лесу в Калязинском округе Тверской области обезврежен беспилотный летальный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Уполномоченные правоохранительные органы проводят проверку. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940540962.html

тверская область

калязин

калязинский район

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Кирилл Волков

тверская область, происшествия, игорь руденя, калязин, калязинский район