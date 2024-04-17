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В Тверской области в лесу обезвредили беспилотник - РИА Новости, 17.04.2024
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12:24 17.04.2024 (обновлено: 12:30 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940548128.html
В Тверской области в лесу обезвредили беспилотник
В Тверской области в лесу обезвредили беспилотник - РИА Новости, 17.04.2024
В Тверской области в лесу обезвредили беспилотник
Беспилотник обезврежен в лесу в Калязинском округе Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:24
2024-04-17T12:30
тверская область
происшествия
игорь руденя
калязин
калязинский район
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РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Беспилотник обезврежен в лесу в Калязинском округе Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Семнадцатого апреля в лесу в Калязинском округе Тверской области обезврежен беспилотный летальный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Уполномоченные правоохранительные органы проводят проверку. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940540962.html
тверская область
калязин
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тверская область, происшествия, игорь руденя, калязин, калязинский район
Тверская область, Происшествия, Игорь Руденя, Калязин, Калязинский район
В Тверской области в лесу обезвредили беспилотник

В Калязинском округе Тверской области в лесу обезвредили беспилотник

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖители в городе Калязин Тверской области
Жители в городе Калязин Тверской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Жители в городе Калязин Тверской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Беспилотник обезврежен в лесу в Калязинском округе Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Семнадцатого апреля в лесу в Калязинском округе Тверской области обезврежен беспилотный летальный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Уполномоченные правоохранительные органы проводят проверку. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие", - говорится в сообщении.
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Тверская областьПроисшествияИгорь РуденяКалязинКалязинский район
 
 
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