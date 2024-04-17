https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940548128.html
В Тверской области в лесу обезвредили беспилотник
В Тверской области в лесу обезвредили беспилотник - РИА Новости, 17.04.2024
В Тверской области в лесу обезвредили беспилотник
Беспилотник обезврежен в лесу в Калязинском округе Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:24
2024-04-17T12:24
2024-04-17T12:30
тверская область
происшествия
игорь руденя
калязин
калязинский район
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РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Беспилотник обезврежен в лесу в Калязинском округе Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Семнадцатого апреля в лесу в Калязинском округе Тверской области обезврежен беспилотный летальный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Уполномоченные правоохранительные органы проводят проверку. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940540962.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, происшествия, игорь руденя, калязин, калязинский район
Тверская область, Происшествия, Игорь Руденя, Калязин, Калязинский район
В Тверской области в лесу обезвредили беспилотник
В Калязинском округе Тверской области в лесу обезвредили беспилотник