https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940540962.html
Над Татарстаном сбили украинский бесилотник
Над Татарстаном сбили украинский бесилотник - РИА Новости, 17.04.2024
Над Татарстаном сбили украинский бесилотник
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Татарстаном, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:49
2024-04-17T11:49
2024-04-17T11:53
россия
происшествия
республика татарстан (татарстан)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Татарстаном, сообщило Минобороны РФ."17 апреля около 11.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией республики Татарстан", - сказали в ведомстве.Ранее в среду украинский дрон был сбит в Мордовии.
https://ria.ru/20240416/superkam-1940353125.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика татарстан (татарстан)
Россия, Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Специальная военная операция на Украине
Над Татарстаном сбили украинский бесилотник
ПВО сбила украинский дрон над Татарстаном