https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940540962.html

Над Татарстаном сбили украинский бесилотник

Над Татарстаном сбили украинский бесилотник - РИА Новости, 17.04.2024

Над Татарстаном сбили украинский бесилотник

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Татарстаном, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:49

2024-04-17T11:49

2024-04-17T11:53

россия

происшествия

республика татарстан (татарстан)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Татарстаном, сообщило Минобороны РФ."17 апреля около 11.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией республики Татарстан", - сказали в ведомстве.Ранее в среду украинский дрон был сбит в Мордовии.

https://ria.ru/20240416/superkam-1940353125.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, республика татарстан (татарстан)