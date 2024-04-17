https://ria.ru/20240417/bayden-1940561209.html

Байден призвал повысить тарифную ставку на сталь из Китая

Байден призвал повысить тарифную ставку на сталь из Китая - РИА Новости, 17.04.2024

Байден призвал повысить тарифную ставку на сталь из Китая

Президент США Джо Байден призвал торговое представительство страны рассмотреть возможность повышения в три раза существующей тарифной ставки на сталь и алюминий РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:08

2024-04-17T13:08

2024-04-17T13:09

экономика

сша

китай

мексика

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932910351_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dff374ef55d01e45ac7d293db7122bd2.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал торговое представительство страны рассмотреть возможность повышения в три раза существующей тарифной ставки на сталь и алюминий из КНР на фоне "несправедливой конкуренции", сообщается в заявлении Белого дома, опубликованном в среду. Согласно заявлению, текущая средняя тарифная ставка на некоторую продукцию из стали и алюминия составляет 7,5%. "Президент США Джо Байден призывает торговое представительство США рассмотреть возможность увеличения втрое существующей тарифной ставки на китайскую сталь и алюминий", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. В заявлении также говорится, что Байден направляет команду высокопоставленных членов его администрации в Мексику, чтобы совместно предотвратить "уклонение Китая и других стран" от пошлин на сталь и алюминий, которые импортируются из Мексики в США. Отмечается, что это делается на фоне растущей проблемы того, что КНР и другие экспортеры получают доступ к рынку США и уклоняются от тарифов, предусмотренных американским законодательством. В заявлении также сообщается, что торговое представительство США инициирует расследование недобросовестной торговой практики Китая в сферах судостроения, морского судоходства и логистики.

https://ria.ru/20240416/nornikel-1940371359.html

https://ria.ru/20240229/dannye-1930332095.html

сша

китай

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, китай, мексика, джо байден