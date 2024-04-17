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Байден призвал повысить тарифную ставку на сталь из Китая - РИА Новости, 17.04.2024
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13:08 17.04.2024 (обновлено: 13:09 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/bayden-1940561209.html
Байден призвал повысить тарифную ставку на сталь из Китая
Байден призвал повысить тарифную ставку на сталь из Китая - РИА Новости, 17.04.2024
Байден призвал повысить тарифную ставку на сталь из Китая
Президент США Джо Байден призвал торговое представительство страны рассмотреть возможность повышения в три раза существующей тарифной ставки на сталь и алюминий РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:08
2024-04-17T13:09
экономика
сша
китай
мексика
джо байден
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал торговое представительство страны рассмотреть возможность повышения в три раза существующей тарифной ставки на сталь и алюминий из КНР на фоне "несправедливой конкуренции", сообщается в заявлении Белого дома, опубликованном в среду. Согласно заявлению, текущая средняя тарифная ставка на некоторую продукцию из стали и алюминия составляет 7,5%. "Президент США Джо Байден призывает торговое представительство США рассмотреть возможность увеличения втрое существующей тарифной ставки на китайскую сталь и алюминий", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. В заявлении также говорится, что Байден направляет команду высокопоставленных членов его администрации в Мексику, чтобы совместно предотвратить "уклонение Китая и других стран" от пошлин на сталь и алюминий, которые импортируются из Мексики в США. Отмечается, что это делается на фоне растущей проблемы того, что КНР и другие экспортеры получают доступ к рынку США и уклоняются от тарифов, предусмотренных американским законодательством. В заявлении также сообщается, что торговое представительство США инициирует расследование недобросовестной торговой практики Китая в сферах судостроения, морского судоходства и логистики.
https://ria.ru/20240416/nornikel-1940371359.html
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экономика, сша, китай, мексика, джо байден
Экономика, США, Китай, Мексика, Джо Байден
Байден призвал повысить тарифную ставку на сталь из Китая

Байден призвал втрое повысить тарифную ставку на сталь и алюминий из Китая

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал торговое представительство страны рассмотреть возможность повышения в три раза существующей тарифной ставки на сталь и алюминий из КНР на фоне "несправедливой конкуренции", сообщается в заявлении Белого дома, опубликованном в среду.
Согласно заявлению, текущая средняя тарифная ставка на некоторую продукцию из стали и алюминия составляет 7,5%.
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"Президент США Джо Байден призывает торговое представительство США рассмотреть возможность увеличения втрое существующей тарифной ставки на китайскую сталь и алюминий", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
В заявлении также говорится, что Байден направляет команду высокопоставленных членов его администрации в Мексику, чтобы совместно предотвратить "уклонение Китая и других стран" от пошлин на сталь и алюминий, которые импортируются из Мексики в США. Отмечается, что это делается на фоне растущей проблемы того, что КНР и другие экспортеры получают доступ к рынку США и уклоняются от тарифов, предусмотренных американским законодательством.
В заявлении также сообщается, что торговое представительство США инициирует расследование недобросовестной торговой практики Китая в сферах судостроения, морского судоходства и логистики.
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